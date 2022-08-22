https://sputnikarabic.ae/20220822/تقرير-أمريكي-يكشف-أن-بوتين-سيهزم-الولايات-المتحدة-بطريقته-الخاصة-1066708219.html

تقرير أمريكي يكشف أن بوتين سيهزم الولايات المتحدة بطريقته الخاصة

تقرير أمريكي يكشف أن بوتين سيهزم الولايات المتحدة بطريقته الخاصة

أشار تقرير إعلامي أمريكي أن الولايات المتحدة ستفشل، بغض النظر عن نتيجة الصراع في أوكرانيا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T07:39+0000

2022-08-22T07:39+0000

2022-08-22T07:39+0000

العالم

روسيا

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وأشار التقرير الذي نشره موقع The National Interest، أنه بغض النظر عن كيفية انتهاء النزاع الأوكراني، ستخسر الولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية. حيث ستبني روسيا علاقات أوثق مع الصين ودول أخرى في القارة الأوروبية والآسيوية، بما في ذلك الهند وإيران والمملكة العربية السعودية ودول الخليج.وأشار ماركس إلى أنه في السنوات المقبلة، ستستثمر بكين وموسكو بكثافة في توسيع طرق نقل النفط والغاز بين البلدين، مما سيسمح لروسيا بأن تصبح موردا رئيسيا للوقود الأحفوري إلى الصين. وهذا سيساعد بكين على تقليل الاعتماد على الإمدادات من الشرق الأوسط، والتي تمر عبر نقاط بحرية معرضة للخطر.وأضاف الصحفي أن "روسيا قامت أيضا بتوسيع نطاق أعمالها في مجال الطاقة بشكل كبير مع الهند. وستؤدي زيادة مبيعات الوقود الأحفوري الروسي إلى هذا البلد إلى الإضرار بجهود الولايات المتحدة وأستراليا واليابان للتقارب مع دلهي".واستنتج الكاتب أن الولايات المتحدة لم تعد القوة المهيمنة الوحيدة في العالم.يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع السلاح، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن الطاقة من روسيا. وتبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات للولايات المتحدة وأوروبا نفسها - فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود.

https://sputnikarabic.ae/20220821/بوتين-روسيا-دولة-عظيمة-لن-تتبع-على-الساحة-العالمية-سوى-السياسات-التي-تلبي-مصالحها-الأساسية-1066702665.html

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