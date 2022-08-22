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https://sputnikarabic.ae/20220822/تقرير-5-مدن-إماراتية-ضمن-الـ10-الأكثر-أمانا-حول-العالم-1066731725.html
تقرير: 5 مدن إماراتية ضمن الـ10 الأكثر أمانا حول العالم
تقرير: 5 مدن إماراتية ضمن الـ10 الأكثر أمانا حول العالم
أكد تقرير صادر عن موقع "نومبيو" الدولي أن 5 مدن إماراتية ضمن المدن الـ10 الاكثر أمانا على مستوى العالم. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-22T14:44+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" فقد وضع تقرير صادر عن موقع "نومبيو"، الدولي المتخصص في تقديم إحصاءات دورية حول العديد من المرجعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حول العالم 5 مدن إماراتية ضمن الـ10 الأكثر أمانا عالميا.وحسب التقرير فقد جاءت إمارة الفجيرة في المرتبة الأولى، فيما احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني، وفي المركز السابع جاءت إمارة عجمان، بينما حلت الشارقة ودبي في المركزين الثامن والتاسع.
https://sputnikarabic.ae/20220713/رئيس-الإمارات-يكشف-ملامح-خططه-للمستقبل-تتمحور-حول-سعادة-المواطن-والتعاون-الدولي-1065030174.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

تقرير: 5 مدن إماراتية ضمن الـ10 الأكثر أمانا حول العالم

14:44 GMT 22.08.2022
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
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أكد تقرير صادر عن موقع "نومبيو" الدولي أن 5 مدن إماراتية ضمن المدن الـ10 الاكثر أمانا على مستوى العالم.
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" فقد وضع تقرير صادر عن موقع "نومبيو"، الدولي المتخصص في تقديم إحصاءات دورية حول العديد من المرجعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حول العالم 5 مدن إماراتية ضمن الـ10 الأكثر أمانا عالميا.
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وحسب التقرير فقد جاءت إمارة الفجيرة في المرتبة الأولى، فيما احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني، وفي المركز السابع جاءت إمارة عجمان، بينما حلت الشارقة ودبي في المركزين الثامن والتاسع.
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