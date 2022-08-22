https://sputnikarabic.ae/20220822/تنحي-رئيس-إن-إس-أو-الإسرائيلية-للتجسس-في-إطار-عملية-إعادة-تنظيم-الشركة-1066717843.html

تنحي رئيس "إن إس أو" الإسرائيلية للتجسس في إطار عملية إعادة تنظيم الشركة

تنحي رئيس "إن إس أو" الإسرائيلية للتجسس في إطار عملية إعادة تنظيم الشركة

أعلنت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، المختصة في برامج التجسس استقالة رئيسها التنفيذي من منصبه في إطار عملية إعادة تنظيم. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T11:19+0000

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إسرائيل

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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشركة جاء ذكرها في عدد من الفضائح الناتجة عن إساءة استخدام مزعومة من قبل العملاء لبرنامج بيغاسوس الرائد للمراقبة الهاتفية، حيث أدرجتها الولايات المتحدة على القائمة السوداء، في العام الماضي، قائلة إن أدواتها استخدمت "للقيام بقمع عابر للحدود".وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إن رئيسها التنفيذي شاليف هوليو، أحد مؤسسي الشركة، سيتنحى عن منصبه، وسيتولى يارون شوهات، مدير العمليات في الشركة، إدارة الشركة بصورة مؤقتة ويدير عملية إعادة التنظيم.من جانبه، قال مسؤول في الشركة إن هوليو سيظل داخل الشركة، مشيرا إلى أنه سيتم فصل 100 موظف، أو ما يقرب من 13 بالمائة من قوة العمل في الشركة.يشار إلى أن برنامج بيغاسوس للمشغلين يسمح باختراق الجهاز المحمول للهدف خلسة، مما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال والرسائل وسجل الحركة، فيما تقول الشركة أن البرنامج يباع لحكومات أجنبية فقط بعد موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية كأداة للقبض على المجرمين والإرهابيين.جدير بالذكر أن الشركة أكدت أكثر من مرة أنها تضع ضمانات لمنع الانتهاكات، لكن منتقديها يرون أن هذه الضمانات ليست كافية، فيما أقرت "إن إس أو" بأنها لا تستطيع التحكم في تصرفات عملائها، كما أنها لا تستطيع الوصول إلى المعلومات التي يتم جمعها.

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