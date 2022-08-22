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https://sputnikarabic.ae/20220822/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-ينشر-لقطات-لقاتلة-دوغينا-فيديو-1066732490.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر لقطات لقاتلة دوغينا... فيديو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر لقطات لقاتلة دوغينا... فيديو
نشر مركز العلاقات العامة التابع لوكالة الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للمواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك، المشتبه بها في قتل الصحفية داريا... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T14:56+0000
2022-08-22T14:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ويظهر الفيديو لحظة دخول فوفك إلى روسيا مع ابنتها، حيث نشرت الوكالة أيضًا لقطات من الكاميرات المزروعة بالقرب من المنزل الذي عاشت فيه دوغينا.وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو اليوم الاثنين في 22 أغسطس/ آب.وقال الجهاز في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه دوغينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.
https://sputnikarabic.ae/20220822/بوتين-يعزي-عائلة-دوغينا-ويصف-الجريمة-بـالحقيرة-والقاسية-1066726501.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر لقطات لقاتلة دوغينا... فيديو

14:56 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev / الذهاب إلى بنك الصورداريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev
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نشر مركز العلاقات العامة التابع لوكالة الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للمواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك، المشتبه بها في قتل الصحفية داريا دوغينا.
ويظهر الفيديو لحظة دخول فوفك إلى روسيا مع ابنتها، حيث نشرت الوكالة أيضًا لقطات من الكاميرات المزروعة بالقرب من المنزل الذي عاشت فيه دوغينا.
ويُظهر الفيديو مغادرة فوفك الأراضي الروسية إلى إستونيا، كما عرض مكتب الأمن الفيدرالي صوراً لسيارة المرأة، حيث تبين أنها غيرت اللوحات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
بوتين يعزي عائلة دوغينا ويصف الجريمة بـ"الحقيرة والقاسية"
13:30 GMT
وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو اليوم الاثنين في 22 أغسطس/ آب.
وقال الجهاز في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه دوغينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.
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