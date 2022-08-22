https://sputnikarabic.ae/20220822/حالات-جدري-القرود-في-إسرائيل-تتجاوز-200-1066705223.html
حالات جدري القرود في إسرائيل تتجاوز 200
حالات جدري القرود في إسرائيل تتجاوز 200
ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل بلغ 208 حالات، مع اكتشاف 11 حالة جديدة في الأيام الأربعة الماضية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T03:19+0000
2022-08-22T03:19+0000
2022-08-22T03:19+0000
جدري القردة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأشارت الوزارة إلى تطعيم أكثر من 2000 شخص من المعرضين للخطر في البلاد حتى الآن بلقاح مزدوج الجرعة ضد الفيروس.وأضافت الوزارة أنها تدرس توسيع معايير التطعيم للسماح بزيادة استخدام جميع الجرعات وكذلك شراء جرعات إضافية، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.
https://sputnikarabic.ae/20220724/يائير-لابيد-تم-تحديد-105-حالات-إصابة-بمرض-جدري-القردة-في-إسرائيل-1065480613.html
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جدري القردة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
جدري القردة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حالات جدري القرود في إسرائيل تتجاوز 200
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ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل بلغ 208 حالات، مع اكتشاف 11 حالة جديدة في الأيام الأربعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى تطعيم أكثر من 2000 شخص
من المعرضين للخطر في البلاد حتى الآن بلقاح مزدوج الجرعة ضد الفيروس.
وأضافت الوزارة أنها تدرس توسيع معايير التطعيم للسماح بزيادة استخدام جميع الجرعات وكذلك شراء جرعات إضافية، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.