https://sputnikarabic.ae/20220822/خبير-استراتيجي-لا-يوجد-اتفاق-قيد-التوقيع-بين-لبنان-وإسرائيل-على-مدى-أيام-معدودة--1066715078.html

خبير استراتيجي: لا يوجد اتفاق قيد التوقيع بين لبنان وإسرائيل على مدى أيام معدودة

خبير استراتيجي: لا يوجد اتفاق قيد التوقيع بين لبنان وإسرائيل على مدى أيام معدودة

أشار رئيس مركز الشرق للدراسات والأبحاث الخبير الاستراتيجي هشام جابر، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد اتفاق قيد التوقيع بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية على... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T10:31+0000

2022-08-22T10:31+0000

2022-08-22T10:31+0000

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال جابر لـ"سبوتنيك" إن "هناك غموضاً، ولا أحد يعلم ما الذي يحدث، اتفاق أو عدم اتفاق، ولكن ما فهمته من عدة مصادر أن الاتفاق تعرقل ولن يتم الاتفاق على ترسيم الحدود في المستقبل القريب"، مضيفاً أن "الإسرائيليين يماطلون في هذا الموضوع، وما سمعناه أن لبنان يريد الاستفادة من الوقت، فعرض على الأمريكي أن يبدأ لبنان من دون مشاكل بالتنقيب في البلوكات غير المتنازع عليها ومنها البلوك رقم 4 ولم يعط جواباً على هذا الأمر".وأكد جابر أن "إسرائيل ليست الحرب فقط ما لا يناسبها، إنما أي تهديد يجعل من البلوكات التي تريد التنقيب فيها غير آمنة لأن الشركات تتأخر بالتنقيب، وإسرائيل مستعجلة لأنها كما نعلم وعدت باستخراج الغاز وتصديره إلى أوروبا للتعويض عن الغاز الروسي"، مشيراً إلى أن "إسرائيل مستعجلة على الترسيم إنما بشروطها، ولا يناسبها إطلاقاً أن تكون المنطقة غير آمنة لأن الشركات تنكفئ عن التنقيب في منطقة يحتمل أن يحصل فيها عمليات عسكرية".كما ذكر جابر أن "الأساسي عند "حزب الله" هو ألا تبدأ إسرائيل بالتنقيب ونحن نتفرج عليها، ولن يبدأ "حزب الله" بعمل عسكري إطلاقاً ولو محدود بسب الوقت، هناك تهديد مستمر لخلق جو أن المنطقة غير آمنة"، لافتاً إلى أن "هناك عروضاً تقدمها إسرائيل ومن غير المفترض أن يقبل بها لبنان، صحيح أنها بعجلة من أمرها إلا أنها عودتنا على استنادها للدعم الأمريكي والتهديد والضرب والتدمير، تستعمل جميع الوسائل تهديد وتحريض الشعب اللبناني وتراهن أيضاً على ضعف السلطة اللبنانية".

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