https://sputnikarabic.ae/20220822/خبير-سياسي-القمة-الخماسية-في-مدينة-العلمين-المصرية-تهدف-لولادة-شام-جديد-1066711762.html
خبير سياسي: القمة الخماسية في مدينة العلمين المصرية تهدف لولادة "شام جديد"
خبير سياسي: القمة الخماسية في مدينة العلمين المصرية تهدف لولادة "شام جديد"
قال الخبير السياسي، الأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي للدراسات، الدكتور مختار الغباشي، اليوم الاثنين، إن القمة التي تستضيفها مصر تهدف لبناء... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:49+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح الغباشي، في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن "القمة التي تستضيفها مصر، تهدف لبناء تحالف ثلاثي وولادة ما يعرف بـ(الشام الجديد)، والتي تتمثل محاوره الثلاثة في مصر والعراق والأردن".وبرهن الغباشي على ذلك بالخطوات المتقدمة التي خطتها الدول الثلاث في هذا التحالف نحو مسائل عدة مرتبطة، أبرزها الربط الكهربائي، والطريق البري، فضلا عن المنطقة الجمركية بين العراق والأردن، وخط النفط المفترض مده من العراق مروراً بالعقبة ووصولا إلى شبه جزيرة سيناء.ولفت إلى أن هدف القمة بالأساس اقتصادي، من أجل تعزيز قدرة تحالفات الدول المشاركة مع بعضها البعض، موضحا أن انضمام بعض الدول من الممكن أن يشكل تحالفاً استثماريا اقتصاديا سياسيا.وفي ما يخص القضايا المطروحة على طاولة القمة، أكد الغباشي، أنه بالفعل ستكون هناك تفاهمات سياسة مرتبطة بالعديد من القضايا في العالم العربي، مستطردا "الملفات العربية المطروحة على طاولة الحوار ما أكثرها، ملف سوريا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة للتطورات الموجودة داخل العراق وبعض الدول العربية الأخرى".وحول دور الإمارات والوساطة في ملف سد النهضة، رأى الخبير السياسي أن "دور الإمارات مع إثيوبيا أثار العديد من الجدل، وهو ملف مرتبط بصراع الحدود ومن داخله كان الحديث عن سد النهضة".وأشار إلى أن جميع الوساطات باءت بالفشل، سواء على المستوى الدولي، متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وبعض المحاولات للوساطة الروسية، أو من جهة الاتحاد الأفريقي الذي أخفق مدة عام كامل دون نتائج تذكر، وبالتالي يتضح من مجريات الأمور أن الوساطة من الجانب العربي ستفشل ولن تنجح فيما فشل فيه الآخرين، وفق قوله.وشدد على أن الجانب الإثيوبي لا تجدي معه وساطة، مشبها الجانب الإثيوبي بالإسرائيلي وتعنته تجاه القضية الفلسطينية، وكذا أن الإشكالية مع الجانب الإثيوبي في كونه منكرا للحقوق التاريخية وغير ملتزم بالاتفاقات "يعتبر المياه مياهه والأرض أرضه"، مستنكرا "هل تستطيع الإمارات أن تتخذ موقفاً ضاغطاً على الجانب الإثيوبي من خلال اتفاق ملزم؟".ويعتقد الغباشي أن الحل في قضية سد النهضة هو حل ذاتي مصري بالكامل، لأن الجانب الأكثر تضررا في الثلاثية هو المصري بالتأكيد، الأمر الذي جعل موقف السودان في بعض الفترات متأرجحاً وكاد يحسب على الإثيوبي إلى أن انضم مجدداً إلى الجانب المصري.يذكر أن مصدرا دبلوماسيا مصريا أفاد في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأحد، بأن مدينة العلمين المصرية، ستحتضن اليوم الإثنين، 22 أغسطس، قمة خماسية عربية، تجمع الأردن والإمارات والبحرين والعراق، بالإضافة إلى البلد المضيف، لبحث تطوُّرات المنطقة.وتجدر الإشارة إلى أن القمة ستبحث قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن، بالمنطقة، وذلك وفقاً للمصدر الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، الذي رفض الكشف عن اسمه.وتأتي القمة الخماسية بعد نحو شهر من القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية، وشارك فيها زعماء الدول ذاتها إلى جانب الكويت وعُمان وقطر، والرئيس الأميركي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20220821/مصدر-لـسبوتنيك-مصر-تستضيف-غدا-قمة-بحضور-قادة-الأردن-وقطر-والعراق-والإمارات-1066683598.html
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مصر, العراق, أخبار الأردن
مصر, العراق, أخبار الأردن
خبير سياسي: القمة الخماسية في مدينة العلمين المصرية تهدف لولادة "شام جديد"
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قال الخبير السياسي، الأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي للدراسات، الدكتور مختار الغباشي، اليوم الاثنين، إن القمة التي تستضيفها مصر تهدف لبناء تحالف ثلاثي وولادة ما يعرف بـ"الشام الجديد"، متشخصة محاوره في ثلاث دول هم مصر والعراق والأردن، وذلك على ضوء انعقاد قمة خماسية في مدينة العلمين المصرية.
القاهرة - سبوتنيك
. وأوضح الغباشي، في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن "القمة التي تستضيفها مصر، تهدف لبناء تحالف ثلاثي وولادة ما يعرف بـ(الشام الجديد)، والتي تتمثل محاوره الثلاثة في مصر والعراق والأردن".
وبرهن الغباشي على ذلك بالخطوات المتقدمة التي خطتها الدول الثلاث في هذا التحالف نحو مسائل عدة مرتبطة، أبرزها الربط الكهربائي، والطريق البري، فضلا عن المنطقة الجمركية بين العراق والأردن، وخط النفط المفترض مده من العراق مروراً بالعقبة ووصولا إلى شبه جزيرة سيناء.
واعتقد الخبير السياسي أن هناك بالتأكيد أطراً للتحالف في هذه القمة، بالإضافة إلى وجود تكهنات حول انضمام دول أخرى من العالم العربي، متابعا "الدول التي كانت الأقرب إلى قائمة الترشيح هي سوريا ولبنان، ولكن الأوضاع المضطربة في سوريا والمتأرجحة في لبنان حالت دون ذلك".
ولفت إلى أن هدف القمة بالأساس اقتصادي، من أجل تعزيز قدرة تحالفات الدول المشاركة مع بعضها البعض، موضحا أن انضمام بعض الدول من الممكن أن يشكل تحالفاً استثماريا اقتصاديا سياسيا.
وفي ما يخص القضايا المطروحة على طاولة القمة، أكد الغباشي، أنه بالفعل ستكون هناك تفاهمات سياسة مرتبطة بالعديد من القضايا في العالم العربي، مستطردا "الملفات العربية المطروحة على طاولة الحوار ما أكثرها، ملف سوريا واليمن والقضية الفلسطينية، بالإضافة للتطورات الموجودة داخل العراق وبعض الدول العربية الأخرى".
وحول دور الإمارات والوساطة في ملف سد النهضة، رأى الخبير السياسي أن "دور الإمارات مع إثيوبيا أثار العديد من الجدل، وهو ملف مرتبط بصراع الحدود ومن داخله كان الحديث عن سد النهضة".
وأشار إلى أن جميع الوساطات باءت بالفشل، سواء على المستوى الدولي، متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وبعض المحاولات للوساطة الروسية، أو من جهة الاتحاد الأفريقي الذي أخفق مدة عام كامل دون نتائج تذكر، وبالتالي يتضح من مجريات الأمور أن الوساطة من الجانب العربي ستفشل ولن تنجح فيما فشل فيه الآخرين، وفق قوله.
وشدد على أن الجانب الإثيوبي لا تجدي معه وساطة، مشبها الجانب الإثيوبي بالإسرائيلي وتعنته تجاه القضية الفلسطينية، وكذا أن الإشكالية مع الجانب الإثيوبي في كونه منكرا للحقوق التاريخية وغير ملتزم بالاتفاقات "يعتبر المياه مياهه والأرض أرضه"، مستنكرا "هل تستطيع الإمارات أن تتخذ موقفاً ضاغطاً على الجانب الإثيوبي من خلال اتفاق ملزم؟".
ويعتقد الغباشي أن الحل في قضية سد النهضة هو حل ذاتي مصري بالكامل، لأن الجانب الأكثر تضررا في الثلاثية هو المصري بالتأكيد، الأمر الذي جعل موقف السودان في بعض الفترات متأرجحاً وكاد يحسب على الإثيوبي إلى أن انضم مجدداً إلى الجانب المصري.
يذكر أن مصدرا دبلوماسيا مصريا أفاد في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأحد، بأن مدينة العلمين المصرية، ستحتضن اليوم الإثنين، 22 أغسطس، قمة خماسية عربية
، تجمع الأردن والإمارات والبحرين والعراق، بالإضافة إلى البلد المضيف، لبحث تطوُّرات المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن القمة ستبحث قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن، بالمنطقة، وذلك وفقاً للمصدر الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، الذي رفض الكشف عن اسمه.
وتأتي القمة الخماسية بعد نحو شهر من القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية، وشارك فيها زعماء الدول ذاتها إلى جانب الكويت وعُمان وقطر، والرئيس الأميركي، جو بايدن.