https://sputnikarabic.ae/20220822/خبير-عسكري-لن-يصل-الروس-والأمريكيون-إلى-صدام-نووي-1066725812.html

خبير عسكري: لن يصل الروس والأمريكيون إلى صدام نووي

خبير عسكري: لن يصل الروس والأمريكيون إلى صدام نووي

نناقش في هذه الحلقة: روسيا تحذر الناتو من خطر تجاوز الخطوط الحمراء؛ وزير الخارجية السوري في موسكو؛ العراق ينسق مع الأمم المتحدة لاستعادة أطفاله من مخيم الهول. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T13:24+0000

2022-08-22T13:24+0000

2022-08-22T13:24+0000

راديو

بلا قيود

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1066725492_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_42acb0ee426574219da78e9acbe877fe.png

خبير عسكري: لن يصل الروس والأمريكان إلى صدام نووي خبير عسكري: لن يصل الروس والأمريكان إلى صدام نووي

حذر سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية. مشيرا إلى أنه يمكن أن يحدث هذا إذا تمادت دول حلف الناتو في تجاهل ما رسمته روسيا من خطوط حمراء، وذلك في سبيل صد أي هجوم والدفاع عن النفس.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والسياسي، سمير راغب، لـ "بلا قيود":ماذا في جدول أعمال المقداد بموسكو؟يبحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في موسكو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قضايا الساعة على المستوى الدولي والإقليمي، وأيضا التسوية السورية، وعمل اللجنة الدستورية السورية.وخلال مداخلة هاتفية لـ "بلا قيود"، قال عضو مجلس الشعب السوري، صفوان القربي:اتفاق أممي عراقي لاستعادة أطفال "داعش" من مخيم الهولبدأ العراق تنسيق العمل مع الأمم المتحدة للانتهاء من ملف مخيم "الهول" السوري الذي يأوي آلاف العراقيين الذين انضموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، من خلال تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية، في مجالات الحماية القانونية للأطفال، الأمن والمساءلة للبالغين، إعادة التأهيل، إعادة الاندماج والخدمات الانتقالية".حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسي، خالد عبد الله، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио