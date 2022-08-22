https://sputnikarabic.ae/20220822/خبير-عسكري-لن-يصل-الروس-والأمريكيون-إلى-صدام-نووي-1066725812.html
خبير عسكري: لن يصل الروس والأمريكيون إلى صدام نووي
خبير عسكري: لن يصل الروس والأمريكيون إلى صدام نووي
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تحذر الناتو من خطر تجاوز الخطوط الحمراء؛ وزير الخارجية السوري في موسكو؛ العراق ينسق مع الأمم المتحدة لاستعادة أطفاله من مخيم الهول. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:24+0000
2022-08-22T13:24+0000
2022-08-22T13:24+0000
راديو
بلا قيود
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خبير عسكري: لن يصل الروس والأمريكان إلى صدام نووي
خبير عسكري: لن يصل الروس والأمريكان إلى صدام نووي
حذر سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية. مشيرا إلى أنه يمكن أن يحدث هذا إذا تمادت دول حلف الناتو في تجاهل ما رسمته روسيا من خطوط حمراء، وذلك في سبيل صد أي هجوم والدفاع عن النفس.حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والسياسي، سمير راغب، لـ "بلا قيود":ماذا في جدول أعمال المقداد بموسكو؟يبحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في موسكو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قضايا الساعة على المستوى الدولي والإقليمي، وأيضا التسوية السورية، وعمل اللجنة الدستورية السورية.وخلال مداخلة هاتفية لـ "بلا قيود"، قال عضو مجلس الشعب السوري، صفوان القربي:اتفاق أممي عراقي لاستعادة أطفال "داعش" من مخيم الهولبدأ العراق تنسيق العمل مع الأمم المتحدة للانتهاء من ملف مخيم "الهول" السوري الذي يأوي آلاف العراقيين الذين انضموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، من خلال تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية، في مجالات الحماية القانونية للأطفال، الأمن والمساءلة للبالغين، إعادة التأهيل، إعادة الاندماج والخدمات الانتقالية".حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسي، خالد عبد الله، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير عسكري: لن يصل الروس والأمريكيون إلى صدام نووي
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تحذر الناتو من خطر تجاوز الخطوط الحمراء؛ وزير الخارجية السوري في موسكو؛ العراق ينسق مع الأمم المتحدة لاستعادة أطفاله من مخيم الهول.
حذر سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية. مشيرا إلى أنه يمكن أن يحدث هذا إذا تمادت دول حلف الناتو في تجاهل ما رسمته روسيا من خطوط حمراء، وذلك في سبيل صد أي هجوم والدفاع عن النفس.
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري والسياسي، سمير راغب، لـ "بلا قيود
":
"لن يصل الروس والأمريكان إلى صدام نووي، والعقيدة الروسية لن تسمح بذلك، لكن الحرب الباردة ستكون طويلة الأمد وربما تمتد لعقود بينهما، واحتمال اتباع سياسة الأرض المحروقة من قبل أمريكا، أمر مستبعد لأنه لن يكون محصورا بالدونباس، بل سيمتد إلى دول صديقة لواشنطن كبولندا، ورومانيا، والمجر، لذلك يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف القتال في محيط محطة زابوروجيه النووية، بمسافة 50 كم من مركز المفاعل".
ماذا في جدول أعمال المقداد بموسكو؟
يبحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في موسكو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قضايا الساعة على المستوى الدولي والإقليمي، وأيضا التسوية السورية، وعمل اللجنة الدستورية السورية.
وخلال مداخلة هاتفية لـ "بلا قيود
"، قال عضو مجلس الشعب السوري، صفوان القربي:
"روسيا تقوم بجهد كبير لتحسين العلاقات بين دمشق وأنقرة، وأيضا الرياض، ضمن دائرة المصالح المشتركة في المجال الإقليمي، والدولي، وأمن الطاقة، وتوسيع دور سوريا الإقليمي من خلال روسيا، وكل هذه التسريبات الإعلامية حول تطبيع العلاقات مع تركيا كانت بهدف تهيئة الرأي العام التركي، وقريبا سيزور دمشق وفد تركي رفيع المستوى برئاسة الأمين العام لـ"حزب الوطن" التركي اليساري المقرب من الحزب الحاكم العدالة والتنمية".
اتفاق أممي عراقي لاستعادة أطفال "داعش" من مخيم الهول
بدأ العراق تنسيق العمل مع الأمم المتحدة للانتهاء من ملف مخيم "الهول" السوري الذي يأوي آلاف العراقيين الذين انضموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، من خلال تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية، في مجالات الحماية القانونية للأطفال، الأمن والمساءلة للبالغين، إعادة التأهيل، إعادة الاندماج والخدمات الانتقالية".
حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسي، خالد عبد الله، لـ "بلا قيود
":
"إن كان هناك رغبة دولية حقيقة فيجب على الأمم المتحدة أن تنسق مع جميع دول العالم لإستعادة أطفالها وليس فقط مع العراق، لأن ذلك يحتاج إلى جهود دولية للإشراف على إعادة تأهيلهم، ودمجهم بمجتمعاتهم من جديد، كما فعلت روسيا والشيشانن حيث استعادتا أطفالهم من المخيم".
التفاصيل في الملف الصوتي...