رئيس وزراء اليونان في أول زيارة إلى قطر: نحن في زمن الاضطرابات ونتطلع لاستثمارات أجنبية كبيرة
© AFP 2022 / Andreas Solaroرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
© AFP 2022 / Andreas Solaro
قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن أول زيارة له إلى دولة قطر، اليوم الاثنين، تأتي في زمن الاضطرابات، ولكنها فرصة كبيرة للبلدين.
وأضاف في رسالة مصورة له قبل لقائه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نشرتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه "يتطلع إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة من جميع الوجهات، بما في ذلك قطر".
وتابع: "لكننا أيضا دولة تركز بشكل كبير على أن تكون نقطة دخول للطاقة المتنوعة إلى اليونان والاتحاد الأوروبي أيضا لذا فإن إمكانية وجود علاقة أقوى بين بلدينا في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة موجودة إلى حد كبير".
#قنا_فيديو |— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 22, 2022
رئيس وزراء #اليونان: نتطلع إلى استثمارات أجنبية كبيرة من جميع الدول بما في ذلك #قطر.. وهناك إمكانية لوجود علاقة أقوى بين بلدينا pic.twitter.com/S3M4FHeEcS
وبحث رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال جلسة مباحثاته مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، اليوم الاثنين، أوجه تطوير التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
سعدت اليوم باستقبال رئيس وزراء اليونان @kmitsotakis حيث بحثنا معا سبل تعزيز العلاقات القطرية اليونانية في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبينا، كما ناقشنا المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقين. pic.twitter.com/J5BRoRCZIr— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 22, 2022
وكتب أمير قطر عبر "تويتر" أنه "سعد باستقبال رئيس الوزراء اليوناني، وأنه بحث معه سبل تعزيز العلاقات القطرية اليونانية في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم بلديهما الصديقين".