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https://sputnikarabic.ae/20220822/رئيس-وزراء-اليونان-في-أول-زيارة-إلى-قطر-نحن-في-زمن-الاضطرابات-ونتطلع-لاستثمارات-أجنبية-كبيرة-1066731967.html
رئيس وزراء اليونان في أول زيارة إلى قطر: نحن في زمن الاضطرابات ونتطلع لاستثمارات أجنبية كبيرة
رئيس وزراء اليونان في أول زيارة إلى قطر: نحن في زمن الاضطرابات ونتطلع لاستثمارات أجنبية كبيرة
قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن أول زيارة له إلى دولة قطر، اليوم الاثنين، تأتي في زمن الاضطرابات، ولكنها فرصة كبيرة للبلدين. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T14:48+0000
2022-08-22T14:48+0000
قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
اليونان
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وأضاف في رسالة مصورة له قبل لقائه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نشرتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه "يتطلع إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة من جميع الوجهات، بما في ذلك قطر".وتابع: "لكننا أيضا دولة تركز بشكل كبير على أن تكون نقطة دخول للطاقة المتنوعة إلى اليونان والاتحاد الأوروبي أيضا لذا فإن إمكانية وجود علاقة أقوى بين بلدينا في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة موجودة إلى حد كبير".وبحث رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال جلسة مباحثاته مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، اليوم الاثنين، أوجه تطوير التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.وكتب أمير قطر عبر "تويتر" أنه "سعد باستقبال رئيس الوزراء اليوناني، وأنه بحث معه سبل تعزيز العلاقات القطرية اليونانية في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم بلديهما الصديقين".
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قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , اليونان, العالم, العالم العربي
قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , اليونان, العالم, العالم العربي

رئيس وزراء اليونان في أول زيارة إلى قطر: نحن في زمن الاضطرابات ونتطلع لاستثمارات أجنبية كبيرة

14:48 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaroرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
© AFP 2022 / Andreas Solaro
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قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن أول زيارة له إلى دولة قطر، اليوم الاثنين، تأتي في زمن الاضطرابات، ولكنها فرصة كبيرة للبلدين.
وأضاف في رسالة مصورة له قبل لقائه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نشرتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه "يتطلع إلى جذب استثمارات أجنبية كبيرة من جميع الوجهات، بما في ذلك قطر".
وتابع: "لكننا أيضا دولة تركز بشكل كبير على أن تكون نقطة دخول للطاقة المتنوعة إلى اليونان والاتحاد الأوروبي أيضا لذا فإن إمكانية وجود علاقة أقوى بين بلدينا في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة موجودة إلى حد كبير".
وبحث رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال جلسة مباحثاته مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، اليوم الاثنين، أوجه تطوير التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وكتب أمير قطر عبر "تويتر" أنه "سعد باستقبال رئيس الوزراء اليوناني، وأنه بحث معه سبل تعزيز العلاقات القطرية اليونانية في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم بلديهما الصديقين".
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