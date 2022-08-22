https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-القبض-على-عنصر-من-داعش-كان-يستعد-لتنفيذ-عمل-إرهابي-في-الهند--1066708083.html
روسيا... القبض على عنصر من "داعش" كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي في الهند
روسيا... القبض على عنصر من "داعش" كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي في الهند
قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين إن انتحاريا من تنظيم الدولة الإسلامية (الإرهابي المحظور في روسيا)، كان يخطط لشن هجوم إرهابي ضد "أحد ممثلي الدوائر... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T07:33+0000
2022-08-22T07:33+0000
2022-08-22T07:33+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
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وأوضح البيان: "حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عضوًا في تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، وهو من مواطني دولة في منطقة آسيا الوسطى، وخطط لارتكاب عمل إرهابي بنفسه".وأردف البيان: "فخلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو، تم تجنيد العنصر الانتحاري من قبل أحد قادة التنظيم خلال تواجده في تركيا حيث نظموا الإجراءات باستخدام برنامج تلغرام وفي الاجتماعات الشخصية في إسطنبول".وختم البيان: "ونتيجة لذلك، أدى الإرهابي قسم الولاء لأمير تنظيم الدولة الإسلامية، وبعد ذلك تم تكليفه بالمغادرة إلى أراضي روسيا واستكمال المستندات اللازمة والسفر إلى الهند لارتكاب العمل الإرهابي الخطير".
https://sputnikarabic.ae/20220819/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-عنصر-تابع-للاستخبارات-الأوكرانية-في-كراسنودار-1066605151.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم
روسيا... القبض على عنصر من "داعش" كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي في الهند
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قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الاثنين إن انتحاريا من تنظيم الدولة الإسلامية (الإرهابي المحظور في روسيا)، كان يخطط لشن هجوم إرهابي ضد "أحد ممثلي الدوائر الحاكمة في الهند" اعتقل في روسيا.
وأوضح البيان: "حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عضوًا في تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، وهو من مواطني دولة في منطقة آسيا الوسطى، وخطط لارتكاب عمل إرهابي بنفسه".
وتابع البيان: "التفجير استهدف أحد الدوائر الحاكمة في الهند".
وأردف البيان: "فخلال الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو، تم تجنيد العنصر الانتحاري من قبل أحد قادة التنظيم خلال تواجده في تركيا حيث نظموا الإجراءات باستخدام برنامج تلغرام وفي الاجتماعات الشخصية في إسطنبول".
وختم البيان
: "ونتيجة لذلك، أدى الإرهابي قسم الولاء لأمير تنظيم الدولة الإسلامية، وبعد ذلك تم تكليفه بالمغادرة إلى أراضي روسيا واستكمال المستندات اللازمة والسفر إلى الهند لارتكاب العمل الإرهابي الخطير".