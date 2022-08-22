https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-تدعو-الدول-النووية-الخمس-للامتثال-لمبدأ-عدم-قبول-الحرب-1066740734.html
روسيا تدعو الدول "النووية الخمس" للامتثال لمبدأ عدم قبول الحرب
روسيا تدعو الدول "النووية الخمس" للامتثال لمبدأ عدم قبول الحرب
دعت روسيا الدول "النووية الخمس"، اليوم الاثنين، إلى الامتثال لمبدأ عدم قبول الحرب. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T18:08+0000
2022-08-22T18:08+0000
2022-08-22T18:08+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
وقال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تدعو الموقعين على البيان إلى أنه لا ينبغي إطلاق العنان لحرب نووية وأن يظلوا ملتزمين بتنفيذه.وأشار إلى أن البيان أكد أيضًا على ضرورة منع ليس فقط صدامًا نوويًا ، ولكن أيضا أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية، مؤكدا أنه "من المهم للغاية أن يظهر جميع الموقعين على البيان التزاما واضحا بهذه البنود".وتابع: "في سياق التخريب الفعلي الذي قام به الغرب الجماعي لهيكل الأمن العالمي، تواصل روسيا بذل كل ما في وسعها للإبقاء على عناصرها الأساسية والحيوية واقفة على قدميها على الأقل".وأعلن رئيس المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، غوستافو زلاوفينين، في وقت سابق، أن روسيا والولايات المتحدة قد تُصبحان دون معاهدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في عام 2026 إذا استمر الوضع الحالي المفتقر إلى الاتصالات على أعلى مستوى.
https://sputnikarabic.ae/20220815/-رئيس-مؤتمر-حظر-الانتشار-معاهدة-ستارت-بخطر-بسبب-العلاقات-المتأزمة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1066412561.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تدعو الدول "النووية الخمس" للامتثال لمبدأ عدم قبول الحرب
تابعنا عبر
دعت روسيا الدول "النووية الخمس"، اليوم الاثنين، إلى الامتثال لمبدأ عدم قبول الحرب.
وقال الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تدعو الموقعين على البيان إلى أنه لا ينبغي إطلاق العنان لحرب نووية وأن يظلوا ملتزمين بتنفيذه.
وأضاف: "لقد اتخذنا المبادرة لإعادة التأكيد على مبدأ أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ويجب عدم إطلاق العنان لها أبدًا، وفق ما جاء في البيان المشترك لزعماء الدول الخمس النووية، والذي تم تبنيه في 3 يناير/كانون الثاني من هذا العام".
وأشار إلى أن البيان
أكد أيضًا على ضرورة منع ليس فقط صدامًا نوويًا ، ولكن أيضا أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية، مؤكدا أنه "من المهم للغاية أن يظهر جميع الموقعين على البيان التزاما واضحا بهذه البنود".
كما أوضح أنه في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المنعقد في نيويورك هذه الأيام، تقوم الدول الغربية بتسييس العمل على الوثيقة النهائية، "وتضع مصالحها الجيوسياسية في معاقبة روسيا فوق احتياجاتها الجماعية في تعزيز الأمن العالمي".
وتابع: "في سياق التخريب الفعلي الذي قام به الغرب الجماعي لهيكل الأمن العالمي، تواصل روسيا بذل كل ما في وسعها للإبقاء على عناصرها الأساسية والحيوية واقفة على قدميها على الأقل".
وأعلن رئيس المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، غوستافو زلاوفينين، في وقت سابق، أن روسيا والولايات المتحدة قد تُصبحان دون معاهدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في عام 2026 إذا استمر الوضع الحالي المفتقر إلى الاتصالات على أعلى مستوى.