https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-تصدر-أنواعا-معينة-من-المنتجات-الحيوانية-إلى-المغرب-1066741972.html

روسيا تصدر أنواعا معينة من المنتجات الحيوانية إلى المغرب

روسيا تصدر أنواعا معينة من المنتجات الحيوانية إلى المغرب

وافقت الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف البيطري والصحة النباتية على توريد فئات معينة من منتجات الثروة الحيوانية الروسية إلى المغرب. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T18:54+0000

2022-08-22T18:54+0000

2022-08-22T18:54+0000

روسيا

تصدير

أخبار المغرب اليوم

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وقالت الخدمة الفيدرالية في بيان: "الخدمة الفيدرالية الروسية للإشراف البيطري والصحة النباتية والمديرية الوطنية لسلامة الأغذية الصحية بالمملكة المغربية اتفقتا على شهادات بيطرية للتصدير من روسيا إلى المغرب: المواد الخام المعوية من لحم الخنزير والمواد الخام من الماشية، الأغنام والماعز والدهون والزيوت الصالحة للأكل".وأضافت الخدمة أنها حصلت على حق توريد أغذية طبيعية غير مصنعة من أصل نباتي مخصصة لاستخدامها كعلف للحيوانات.وبدأت شركة "إفكو"، إحدى أكبر شركات المواد الغذائية في روسيا، في توفير "اللحوم النباتية" لسلاسل البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، تنمو مبيعات هذا المنتج بمعدل 30% سنويًا.ووفقا له، فإن الشركة تعمل بنشاط على تطوير تصدير المنتجات النباتية، بما في ذلك إلى الشرق الأوسط. مضيفا: "في روسيا، علينا أن نشرح لماذا تعتبر اللحوم النباتية واعدة، ولماذا يكون لتكنولوجيا الأغذية للبروتينات البديلة والتخليق الحيوي للدهون مستقبل. ولا يوجد حتى مثل هذا الحديث في الشرق الأوسط. الأمن الغذائي هو أولوية وطنية هناك".وأشار إلى أنه من المخطط افتتاح مصنع للتكنولوجيا الحيوية بالقرب من دبي، ما يجعل من الممكن الحصول على الدهون والبروتينات بسرعة، ولكن في الوقت الحالي، تعمل الشركة بنشاط على تقديم منتجاتها للمستهلكين المحليين. "في يونيو/حزيران، عقدنا جلسات تذوق لحوم الخضار في الدمام، وفي الشارقة، نظمنا تذوقًا لعائلة الشيخ الحاكم. تلقينا طلبات مسبقة من ممثلي وضح مدير شركة إفكو للتموين العربي".بشكل عام، تنمو مبيعات المنتجات النباتية بوتيرة عالية، وفقا لإيفانوف. وقال "إننا ننمو بنحو 30% سنويًا". وبحسبه، تواصل الشركة تطوير نشاطها ولم تجمد برنامجها الاستثماري".

https://sputnikarabic.ae/20220705/شركة-روسية-تبدأ-تسليم-شحنات-اللحوم-النباتية-إلى-الإمارات-العربية-المتحدة-1064678009.html

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