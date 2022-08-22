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https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-تعمل-على-تطوير-القطاع-السياحي-في-داغستان--1066711486.html
روسيا تعمل على تطوير القطاع السياحي في داغستان
روسيا تعمل على تطوير القطاع السياحي في داغستان
تعمل الوكالة الروسية للسياحة "روستوريزم" جنبًا إلى جنب مع سلطات داغستان، لإنشاء منتجعات سياحية في داغستان وخصوصا على شواطئ بحر قزوين. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:43+0000
2022-08-22T09:44+0000
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية لـ"روستوريزم" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "البحر هو أكثر الوجهات طلبا أثناء العطلات بين الروس، ولكن منتجعاتنا الساحلية مكتظة في الصيف، والبنية التحتية عفا عليها الزمن، وهناك عدد قليل من الفنادق الحديثة، ولذلك تعمل روستوريزم على إنشاء العديد من المنتجعات الساحلية الجديدة في روسيا مع الفنادق الحديثة من مختلف التصنيفات النجمية ومناطق الترفيه والبنية التحتية الترفيهية وغيرها".وأشارت الخدمة إلى أن "المعايير الرئيسية في تطوير المنتجعات الجديدة هي الراحة، فضلاً عن اتباع نهج موحد للتصاميم والأنماط المعمارية، وتجنب العمل الفوضوي وتوافر جميع البنى التحتية الداعمة".وتلخيصًا للنتائج المؤقتة لموسم الصيف، قال نائب رئيس رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا سيرغي روماشكين، لوكالة "سبوتنيك"، إن تدفق السياح إلى داغستان هذا العام زاد بنسبة 40% عن العام الماضي.
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روسيا تعمل على تطوير القطاع السياحي في داغستان

09:43 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 22.08.2022)
© Sputnik . Nina Zotina / الذهاب إلى بنك الصورشاطئ المنتجع الصيفي "تسيرك" في سوتشي
شاطئ المنتجع الصيفي تسيرك في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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تعمل الوكالة الروسية للسياحة "روستوريزم" جنبًا إلى جنب مع سلطات داغستان، لإنشاء منتجعات سياحية في داغستان وخصوصا على شواطئ بحر قزوين.
وقالت الخدمة الصحفية لـ"روستوريزم" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "البحر هو أكثر الوجهات طلبا أثناء العطلات بين الروس، ولكن منتجعاتنا الساحلية مكتظة في الصيف، والبنية التحتية عفا عليها الزمن، وهناك عدد قليل من الفنادق الحديثة، ولذلك تعمل روستوريزم على إنشاء العديد من المنتجعات الساحلية الجديدة في روسيا مع الفنادق الحديثة من مختلف التصنيفات النجمية ومناطق الترفيه والبنية التحتية الترفيهية وغيرها".
وأضافت: "وهنا داغستان مع بحر قزوين واعدة للغاية - شواطئ رملية واسعة وبحر دافئ مع دخول سلس إلى الماء، وموسم شاطئي طويل، نعمل الآن بنشاط على تطوير منتجع في داغستان".
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وأشارت الخدمة إلى أن "المعايير الرئيسية في تطوير المنتجعات الجديدة هي الراحة، فضلاً عن اتباع نهج موحد للتصاميم والأنماط المعمارية، وتجنب العمل الفوضوي وتوافر جميع البنى التحتية الداعمة".
وتلخيصًا للنتائج المؤقتة لموسم الصيف، قال نائب رئيس رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا سيرغي روماشكين، لوكالة "سبوتنيك"، إن تدفق السياح إلى داغستان هذا العام زاد بنسبة 40% عن العام الماضي.
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