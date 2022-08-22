عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-توسعة-مصنع-إنتاج-مقاتلات-الجيل-الخامس-1066711231.html
روسيا.. توسعة مصنع إنتاج مقاتلات الجيل الخامس
روسيا.. توسعة مصنع إنتاج مقاتلات الجيل الخامس
شهد مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي في يوم 19 أغسطس/آب وضع حجر الأساس لمنشآت جديدة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:40+0000
2022-08-22T09:44+0000
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063310086_0:0:3547:1995_1920x0_80_0_0_5c32372fec6411f7ce171eb90abe17c7.jpg
وتتم توسعة هذا المصنع لزيادة إنتاج طائرات "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.وبين المنشآت الجديدة المقرر إقامتها على أرض المصنع ورشة تطوير المعدات الإلكترونية ومحطة اختبار المحركات.وسيتم في نفس الوقت تطوير منشآت قائمة.وكشف فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، أن القوات الجوية الروسية تنتظر استلام 76 طائرة جديدة من طراز "سو-57" في الأعوام القليلة المقبلة. ومن أجل إنجاز هذه المهمة بُدئ بتوسيع وتحديث منشآت المصنع. ويفترض أن تباشر المنشآت الجديدة العمل في النصف الثاني من عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220819/آرميا-2022-مقاتلة-الجيل-الخامس-تخطف-اهتمام-الوفود-الأجنبية-1066617517.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063310086_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_01ee4b6c69a18bbae03569af35f9a40d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا
سلاح روسيا

روسيا.. توسعة مصنع إنتاج مقاتلات الجيل الخامس

09:40 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 22.08.2022)
© Sputnik . Александр Вильф / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلات "سو-57"
مقاتلات سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Александр Вильф
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شهد مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي في يوم 19 أغسطس/آب وضع حجر الأساس لمنشآت جديدة.
وتتم توسعة هذا المصنع لزيادة إنتاج طائرات "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.
وبين المنشآت الجديدة المقرر إقامتها على أرض المصنع ورشة تطوير المعدات الإلكترونية ومحطة اختبار المحركات.
وسيتم في نفس الوقت تطوير منشآت قائمة.
وكشف فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، أن القوات الجوية الروسية تنتظر استلام 76 طائرة جديدة من طراز "سو-57" في الأعوام القليلة المقبلة. ومن أجل إنجاز هذه المهمة بُدئ بتوسيع وتحديث منشآت المصنع. ويفترض أن تباشر المنشآت الجديدة العمل في النصف الثاني من عام 2023.
منتدى الجيش 2022 الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
"آرميا 2022": مقاتلة الجيل الخامس تخطف اهتمام الوفود الأجنبية
19 أغسطس, 12:04 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала