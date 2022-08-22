https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-توسعة-مصنع-إنتاج-مقاتلات-الجيل-الخامس-1066711231.html
روسيا.. توسعة مصنع إنتاج مقاتلات الجيل الخامس
روسيا.. توسعة مصنع إنتاج مقاتلات الجيل الخامس
شهد مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي في يوم 19 أغسطس/آب وضع حجر الأساس لمنشآت جديدة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:40+0000
2022-08-22T09:40+0000
2022-08-22T09:44+0000
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063310086_0:0:3547:1995_1920x0_80_0_0_5c32372fec6411f7ce171eb90abe17c7.jpg
وتتم توسعة هذا المصنع لزيادة إنتاج طائرات "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.وبين المنشآت الجديدة المقرر إقامتها على أرض المصنع ورشة تطوير المعدات الإلكترونية ومحطة اختبار المحركات.وسيتم في نفس الوقت تطوير منشآت قائمة.وكشف فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، أن القوات الجوية الروسية تنتظر استلام 76 طائرة جديدة من طراز "سو-57" في الأعوام القليلة المقبلة. ومن أجل إنجاز هذه المهمة بُدئ بتوسيع وتحديث منشآت المصنع. ويفترض أن تباشر المنشآت الجديدة العمل في النصف الثاني من عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220819/آرميا-2022-مقاتلة-الجيل-الخامس-تخطف-اهتمام-الوفود-الأجنبية-1066617517.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063310086_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_01ee4b6c69a18bbae03569af35f9a40d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
روسيا.. توسعة مصنع إنتاج مقاتلات الجيل الخامس
09:40 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 22.08.2022) تابعنا عبر
شهد مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي في يوم 19 أغسطس/آب وضع حجر الأساس لمنشآت جديدة.
وتتم توسعة هذا المصنع لزيادة إنتاج طائرات "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من المقاتلات.
وبين المنشآت الجديدة المقرر إقامتها على أرض المصنع ورشة تطوير المعدات الإلكترونية ومحطة اختبار المحركات.
وسيتم في نفس الوقت تطوير منشآت قائمة.
وكشف
فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، أن القوات الجوية الروسية تنتظر استلام 76 طائرة جديدة من طراز "سو-57" في الأعوام القليلة المقبلة. ومن أجل إنجاز هذه المهمة بُدئ بتوسيع وتحديث منشآت المصنع. ويفترض أن تباشر المنشآت الجديدة العمل في النصف الثاني من عام 2023.