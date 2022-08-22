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https://sputnikarabic.ae/20220822/زوجة-بايدن-تنهي-فترة-الحجر-بعد-نتيجة-سلبية-لاختبار-كوفيد-19-1066705776.html
زوجة بايدن تنهي فترة الحجر بعد نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19
زوجة بايدن تنهي فترة الحجر بعد نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19
أنهت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، فترة الحجر الصحي يوم الأحد بعد أن جاءت نتيجة اختبارها سلبية لكوفيد-19. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T04:48+0000
2022-08-22T04:48+0000
جو بايدن
السيدة الأمريكية الأولى
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وقالت المتحدثة باسمها إليزابيث ألكسندر، في بيان، إن "جيل بايدن تلقت نتائج سلبية من اختبارين متتاليين لكوفيد-19 بعد مدة عزل دامت خمسة أيام، وفقا لشبكة "أي بي سي نيوز".وغادرت السيدة الأمريكية الأولى ساوث كارولينا متجهة إلى ديلاوير في وقت لاحق من اليوم.وجاءت نتيجة اختبارها إيجابية لكوفيد-19 الأسبوع الماضي وظهرت عليها أعراض خفيفة.
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جو بايدن, السيدة الأمريكية الأولى
جو بايدن, السيدة الأمريكية الأولى

زوجة بايدن تنهي فترة الحجر بعد نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19

04:48 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANجيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أنهت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، فترة الحجر الصحي يوم الأحد بعد أن جاءت نتيجة اختبارها سلبية لكوفيد-19.
وقالت المتحدثة باسمها إليزابيث ألكسندر، في بيان، إن "جيل بايدن تلقت نتائج سلبية من اختبارين متتاليين لكوفيد-19 بعد مدة عزل دامت خمسة أيام، وفقا لشبكة "أي بي سي نيوز".
وغادرت السيدة الأمريكية الأولى ساوث كارولينا متجهة إلى ديلاوير في وقت لاحق من اليوم.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
سعال بايدن الشديد بعد أيام من تعافيه من كورونا للمرة الثانية يثير ضجة... فيديو
11 أغسطس, 15:49 GMT
وجاءت نتيجة اختبارها إيجابية لكوفيد-19 الأسبوع الماضي وظهرت عليها أعراض خفيفة.
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