https://sputnikarabic.ae/20220822/زوجة-بايدن-تنهي-فترة-الحجر-بعد-نتيجة-سلبية-لاختبار-كوفيد-19-1066705776.html
زوجة بايدن تنهي فترة الحجر بعد نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19
زوجة بايدن تنهي فترة الحجر بعد نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19
أنهت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، فترة الحجر الصحي يوم الأحد بعد أن جاءت نتيجة اختبارها سلبية لكوفيد-19. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T04:48+0000
2022-08-22T04:48+0000
2022-08-22T04:48+0000
جو بايدن
السيدة الأمريكية الأولى
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وقالت المتحدثة باسمها إليزابيث ألكسندر، في بيان، إن "جيل بايدن تلقت نتائج سلبية من اختبارين متتاليين لكوفيد-19 بعد مدة عزل دامت خمسة أيام، وفقا لشبكة "أي بي سي نيوز".وغادرت السيدة الأمريكية الأولى ساوث كارولينا متجهة إلى ديلاوير في وقت لاحق من اليوم.وجاءت نتيجة اختبارها إيجابية لكوفيد-19 الأسبوع الماضي وظهرت عليها أعراض خفيفة.
https://sputnikarabic.ae/20220811/سعال-بايدن-الشديد-بعد-أيام-من-تعافيه-من-كورونا-للمرة-الثانية-يثير-ضجة-فيديو-1066306977.html
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جو بايدن, السيدة الأمريكية الأولى
جو بايدن, السيدة الأمريكية الأولى
زوجة بايدن تنهي فترة الحجر بعد نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19
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أنهت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، فترة الحجر الصحي يوم الأحد بعد أن جاءت نتيجة اختبارها سلبية لكوفيد-19.
وقالت المتحدثة باسمها إليزابيث ألكسندر، في بيان، إن "جيل بايدن تلقت نتائج سلبية من اختبارين متتاليين لكوفيد-19
بعد مدة عزل دامت خمسة أيام، وفقا لشبكة
"أي بي سي نيوز".
وغادرت السيدة الأمريكية الأولى ساوث كارولينا متجهة إلى ديلاوير في وقت لاحق من اليوم.
وجاءت نتيجة اختبارها إيجابية لكوفيد-19 الأسبوع الماضي وظهرت عليها أعراض خفيفة.