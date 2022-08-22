https://sputnikarabic.ae/20220822/سفير-أوكرانيا-السابق-يقدم-نصيحة-لخلفه-للتعامل-مع-النخبة-الألمانية-1066707636.html
سفير أوكرانيا السابق يقدم نصيحة لخلفه للتعامل مع النخبة الألمانية
سفير أوكرانيا السابق يقدم نصيحة لخلفه للتعامل مع النخبة الألمانية
أوصى السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا أندريه ميلنيك خليفته بأن يتبع استراتيجية مزدوجة، ويبني علاقات مع السياسيين الألمان. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T07:03+0000
2022-08-22T07:03+0000
2022-08-22T07:03+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال السفير السابق: "سيحتاج إلى إثبات نفسه كدبلوماسي في أقرب وقت ممكن، أي أن يكون لطيفا وودودا لكسب تعاطفات جديدة من أجل أوكرانيا، خاصةً في ظل الإجهاد الناجم عن الصراع". في الوقت نفسه، وفقا لميلنيك، يجب أن يستمر خليفته في الخط المتشدد الذي قاده الممثل السابق لكييف في ألمانيا. وأضاف ميلنيك:بالإضافة إلى ذلك ، قال ميلنيك إنه سيغادر ألمانيا في 14 أكتوبر / تشرين الأول بعد قرابة ثماني سنوات "سفيرا"، بحسب ما نقلت صحيفة Welt.يذكر أنه في يوليو / تموز، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوماً يقضي بإقالة أندريه ميلنيك، السفير لدى ألمانيا، الذي تردد صدى تصريحاته مرارا وتكرارا في المجتمع والدوائر السياسية. وهكذا، قارن الدبلوماسي المستشار الألماني أولاف شولتز بـ "نقانق الكبد المهينة" (أعرب لاحقًا عن أسفه لهذه الكلمات) ، وفي يونيو تعرض لانتقادات بسبب تصريحات حول الزعيم القومي الأوكراني ستيبان بانديرا. وصف ميلنيك في إحدى مقابلاته الشريك النازي بأنه "مناضل من أجل الحرية" لم تُكتب له القوانين، ونفى تورطه في قتل السكان البولنديين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سفير أوكرانيا السابق يقدم نصيحة لخلفه للتعامل مع النخبة الألمانية
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أوصى السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا أندريه ميلنيك خليفته بأن يتبع استراتيجية مزدوجة، ويبني علاقات مع السياسيين الألمان.
وقال السفير السابق: "سيحتاج إلى إثبات نفسه كدبلوماسي في أقرب وقت ممكن، أي أن يكون لطيفا وودودا لكسب تعاطفات جديدة من أجل أوكرانيا، خاصةً في ظل الإجهاد الناجم عن الصراع". في الوقت نفسه، وفقا لميلنيك، يجب أن يستمر خليفته في الخط المتشدد الذي قاده الممثل السابق لكييف في ألمانيا. وأضاف ميلنيك:
من ناحية أخرى، أعتقد أنه ليس لديه خيار سوى أن يكون غير مريح وصريح، ويتحدى باستمرار النخبة السياسية الألمانية الكسولة. ستكون مهمة شاقة بالنسبة له أن يشق طريقه عبر الغابة السياسية في برلين دون أي فترة اختبار.
بالإضافة إلى ذلك ، قال ميلنيك إنه سيغادر ألمانيا
في 14 أكتوبر / تشرين الأول بعد قرابة ثماني سنوات "سفيرا"، بحسب ما نقلت صحيفة
Welt.
يذكر أنه في يوليو / تموز، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوماً يقضي بإقالة أندريه ميلنيك، السفير لدى ألمانيا، الذي تردد صدى تصريحاته مرارا وتكرارا في المجتمع والدوائر السياسية. وهكذا، قارن الدبلوماسي المستشار الألماني أولاف شولتز بـ "نقانق الكبد المهينة" (أعرب لاحقًا عن أسفه لهذه الكلمات) ، وفي يونيو تعرض لانتقادات بسبب تصريحات حول الزعيم القومي الأوكراني ستيبان بانديرا. وصف ميلنيك في إحدى مقابلاته الشريك النازي بأنه "مناضل من أجل الحرية" لم تُكتب له القوانين، ونفى تورطه في قتل السكان البولنديين.