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https://sputnikarabic.ae/20220822/سكان-مقاطعة-خاركوف-يحتفلون-بيوم-العلم-الروسي-1066716490.html
سكان مقاطعة خاركوف يحتفلون بيوم "العلم الروسي"
سكان مقاطعة خاركوف يحتفلون بيوم "العلم الروسي"
رفع مواطنو مدينة فولشانسك علما روسيا عملاقا في فعاليات يوم علم روسيا في الساحة الرئيسية للمدينة التابعة لمقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقال نيكولاي ليسنيكوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في المدينة لوكالة "سبوتنيك: "لا يمكن الفصل بيننا، العلم الروسي هو رمز للاستقرار والسلام، ومستقبلنا ممكن فقط مع روسيا".وحضر الحفل المهيب في فولشانسك مدير "بارك باتريوت" في سانت بطرسبرغ أندريه كونونوف، والذي أحضر مجموعة كبيرة من الآلات لتلاميذ مدرسة براعم الموسيقى في المدينة.وفي مثل هذا اليوم من عام 1991، اعتمد المجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية قرارًا "بشأن الاعتراف الرسمي واستخدام العلم الوطني لجمهورية روسيا.ويتزين العلم الروسي بالألوان الثلاثة لأكثر من 300 عام حيث ظهر العلم الوطني في روسيا في مطلع القرنين السابع عشر والثامن عشر، في عصر تشكيل روسيا كدولة قوية، ولأول مرة، تم رفع علم أبيض-أزرق-أحمر عليه نسر برأسين على أول سفينة حربية روسية "أريول" في عهد والد بطرس الأول أليكسي ميخائيلوفيتش، ولكن الباحثين ليس لديهم رأي مشترك بشأن كيفية الجمع بين هذه الألوان.
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روسيا

سكان مقاطعة خاركوف يحتفلون بيوم "العلم الروسي"

10:55 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورقوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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رفع مواطنو مدينة فولشانسك علما روسيا عملاقا في فعاليات يوم علم روسيا في الساحة الرئيسية للمدينة التابعة لمقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.
وقال نيكولاي ليسنيكوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في المدينة لوكالة "سبوتنيك: "لا يمكن الفصل بيننا، العلم الروسي هو رمز للاستقرار والسلام، ومستقبلنا ممكن فقط مع روسيا".
وحضر الحفل المهيب في فولشانسك مدير "بارك باتريوت" في سانت بطرسبرغ أندريه كونونوف، والذي أحضر مجموعة كبيرة من الآلات لتلاميذ مدرسة براعم الموسيقى في المدينة.
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09:40 GMT
ويتم الاحتفال بيوم علم الدولة في روسيا سنويًا في 22 أغسطس/آب، وذلك على أساس المرسوم الصادر عن الرئيس الروسي في 20 أغسطس/آب 1994".
وفي مثل هذا اليوم من عام 1991، اعتمد المجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية قرارًا "بشأن الاعتراف الرسمي واستخدام العلم الوطني لجمهورية روسيا.
ويتزين العلم الروسي بالألوان الثلاثة لأكثر من 300 عام حيث ظهر العلم الوطني في روسيا في مطلع القرنين السابع عشر والثامن عشر، في عصر تشكيل روسيا كدولة قوية، ولأول مرة، تم رفع علم أبيض-أزرق-أحمر عليه نسر برأسين على أول سفينة حربية روسية "أريول" في عهد والد بطرس الأول أليكسي ميخائيلوفيتش، ولكن الباحثين ليس لديهم رأي مشترك بشأن كيفية الجمع بين هذه الألوان.
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