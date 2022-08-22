https://sputnikarabic.ae/20220822/شولتز-يزور-كندا-على-أمل-إيجاد-بديل-للغاز-الروسي-1066708925.html
شولتز يزور كندا على أمل إيجاد بديل للغاز الروسي
شولتز يزور كندا على أمل إيجاد بديل للغاز الروسي
وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى كندا في زيارة رسمية يناقش خلالها توريد مواد أولية كندية لبلاده بدلا من الروسية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T08:02+0000
2022-08-22T08:02+0000
2022-08-22T08:16+0000
اقتصاد
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وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية DPA، فإن شولتز يسعى للحصول على هذه المواد من كندا وبرلين تريد العمل بشكل وثيق مع أوتاوا على بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنيكل والكوبالت والليثيوم والغرافيت.هذا ويزور شولتز مدن مونتريال وكيبيك وتورنتو وأونتاريو ومدن كندية أخرى خلال الزيارة التي ستستمر من 21 إلى 23 أغسطس.ومن المتوقع انهيار قطاع الطاقة في ألمانيا شتاء بعد توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي، هذا وحث وزير الاقتصاد روبرت هابيك ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، مرارا وتكرارا مواطني الدولة على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال.
https://sputnikarabic.ae/20220821/ألمانيا-تدرس-تمديد-أعمار-مفاعلاتها-الأخيرة-شولتز-لا-توجد-إجابة-لما-سيحدث-عند-نفاد-الغاز-1066701505.html
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اقتصاد
شولتز يزور كندا على أمل إيجاد بديل للغاز الروسي
08:02 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 08:16 GMT 22.08.2022) تابعنا عبر
وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى كندا في زيارة رسمية يناقش خلالها توريد مواد أولية كندية لبلاده بدلا من الروسية.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء
الألمانية DPA، فإن شولتز يسعى للحصول على هذه المواد من كندا وبرلين تريد العمل بشكل وثيق مع أوتاوا على بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم مناقشة إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنيكل والكوبالت والليثيوم والغرافيت.
هذا ويزور شولتز مدن مونتريال وكيبيك وتورنتو وأونتاريو ومدن كندية أخرى خلال الزيارة التي ستستمر من 21 إلى 23 أغسطس.
ومن المتوقع انهيار قطاع الطاقة في ألمانيا شتاء بعد توقف محتمل لإمدادات الغاز الروسي، هذا وحث وزير الاقتصاد روبرت هابيك ورئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، مرارا وتكرارا مواطني الدولة على تقليل استهلاك الكهرباء من أجل توفير المال.