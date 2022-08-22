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صحيفة: مقتدى الصدر رفض مقابلة إسماعيل قآني.. ومصدر يقول إنه أضعف من سليماني
https://sputnikarabic.ae/20220822/صحيفة-مقتدى-الصدر-رفض-مقابلة-إسماعيل-قآني-ومصدر-يقول-إنه-أضعف-من-سليماني-1066723182.html
صحيفة: مقتدى الصدر رفض مقابلة إسماعيل قآني.. ومصدر يقول إنه أضعف من سليماني
صحيفة: مقتدى الصدر رفض مقابلة إسماعيل قآني.. ومصدر يقول إنه أضعف من سليماني
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، زار العراق بداية الشهر الجاري، وأراد لقاء مقتدى الصدر،... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:32+0000
2022-08-22T12:50+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإطار التنسيقي قوله إن "قآني يختلف عن قاسم سليماني. وهو أضعف".وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد كشف يوم السبت أن التيار قدم مقترحاً للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار أو مناظرة علنية تبث مباشرة مع "الفرقاء السياسيين" في العراق.وأكد في بيان نشره على حسابه عبر "تويتر" أن التيار لم ير "تجاوباً ملموساً منهم"، قائلاً إن "الجواب عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع".وأضاف: "نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".وأكد الصدر أن التيار لن يعقد حوارات سرية مع أي طرف، قائلاً: "أنا لا أخفي على شعبي شيئا ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر".ويشهد العراق حالة من التصعيد السياسي بين التيار الصدري، الذي يعتصم أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة، وبين الإطار التنسيقي الذي يصر على الدفع بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

صحيفة: مقتدى الصدر رفض مقابلة إسماعيل قآني.. ومصدر يقول إنه أضعف من سليماني

12:32 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 22.08.2022)
© AFP 2022 / SABAH ARARمظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، زار العراق بداية الشهر الجاري، وأراد لقاء مقتدى الصدر، لكن الأخير رفض مقابلته.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإطار التنسيقي قوله إن "قآني يختلف عن قاسم سليماني. وهو أضعف".
وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد كشف يوم السبت أن التيار قدم مقترحاً للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار أو مناظرة علنية تبث مباشرة مع "الفرقاء السياسيين" في العراق.
وأكد في بيان نشره على حسابه عبر "تويتر" أن التيار لم ير "تجاوباً ملموساً منهم"، قائلاً إن "الجواب عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع".
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
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وأضاف: "نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".
وأكد الصدر أن التيار لن يعقد حوارات سرية مع أي طرف، قائلاً: "أنا لا أخفي على شعبي شيئا ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو قتلي أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر".
ويشهد العراق حالة من التصعيد السياسي بين التيار الصدري، الذي يعتصم أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة، وبين الإطار التنسيقي الذي يصر على الدفع بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
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