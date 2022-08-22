https://sputnikarabic.ae/20220822/طلب-من-زيلنسكي-يخرق-صفوف-الاتحاد-الأوربي-ويقسمها-بين-مؤيد-ومعارض-1066709774.html
طلب من زيلنسكي يخرق صفوف الاتحاد الأوربي ويقسمها بين مؤيد ومعارض
طلب من زيلنسكي يخرق صفوف الاتحاد الأوربي ويقسمها بين مؤيد ومعارض
أدى نداء وطلب توجه به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الاتحاد الاوروبي بحدوث شرخ في صفوفه. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:04+0000
2022-08-22T09:04+0000
2022-08-22T09:04+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وبحسب ما نشرت صحيفة Die Welt، فإن طلب الرئيس الأوكراني من دول الاتحاد الأوروبي بحظر دخول المواطنين الروس إليه تسبب بانقسام في داخله.يذكر أنه في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من الدعوات لمنع دخول الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأدلى بهذه التصريحات رئيسا وزراء فنلندا وإستونيا سانا مارين وكاجا كالاس. في الوقت نفسه، أعلنت لاتفيا وإستونيا في يوم آخر عن وقف إصدار التأشيرات للروس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
طلب من زيلنسكي يخرق صفوف الاتحاد الأوربي ويقسمها بين مؤيد ومعارض
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أدى نداء وطلب توجه به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الاتحاد الاوروبي بحدوث شرخ في صفوفه.
وبحسب ما نشرت صحيفة
Die Welt، فإن طلب الرئيس الأوكراني من دول الاتحاد الأوروبي بحظر دخول المواطنين الروس إليه تسبب بانقسام في داخله.
وجاء في التقرير: "تفرض المزيد والمزيد من الدول قيودا على حرية التنقل وتقيد بمفردها إصدار تأشيرات شنغن للروس. الآن يزداد الطلب على حظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ألمانيا ترفضه. وبينما تصر الدول ذات "الذكريات المؤلمة" من الحقبة السوفيتية على حظر التأشيرات، فإن دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا تعارض ذلك".
يذكر أنه في الآونة الأخيرة كان هناك الكثير من الدعوات لمنع دخول الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأدلى بهذه التصريحات رئيسا وزراء فنلندا وإستونيا سانا مارين وكاجا كالاس. في الوقت نفسه، أعلنت لاتفيا وإستونيا في يوم آخر عن وقف إصدار التأشيرات للروس.