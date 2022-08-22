https://sputnikarabic.ae/20220822/غانتس-هناك-قرى-اسمها-القدس-يمكن-للفلسطينيين-اعتبارها-عاصمة-لهم-1066729042.html
غانتس: هناك قرى اسمها القدس يمكن للفلسطينيين اعتبارها عاصمة لهم
غانتس: هناك قرى اسمها القدس يمكن للفلسطينيين اعتبارها عاصمة لهم
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، إن هناك أماكن داخل القدس يمكن للفلسطينيين اعتبارها عاصمة لهم، مؤكدا أن القدس هي "العاصمة الموحدة لدولة... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:40+0000
2022-08-22T13:40+0000
2022-08-22T13:40+0000
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وأوضح غانتس في مقابلة إذاعية أن "هناك قرى في الشرق يسميها الفلسطينيون القدس وليست في منطقة القدس الحضرية، من الممكن تحديدها كعاصمة لهم، لكن هذه مسائل ينبغي النقاش فيها في النهاية، وأن القدس ستبقى موحدة".كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.ووصف ترامب هذا التحرك بأنه "خطوة متأخرة جدا" من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم.وأكّد ترامب في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين إذا أقره الإسرائيليون والفلسطينيون.
https://sputnikarabic.ae/20220529/إيران-تندد-بانتهاك-حرمة-المسجد-الأقصى-القدس-الموحدة-هي-العاصمة-الأبدية-لفلسطين-من-البحر-إلى-النهر-1062869724.html
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العالم, آخر أخبار القدس الأن
العالم, آخر أخبار القدس الأن
غانتس: هناك قرى اسمها القدس يمكن للفلسطينيين اعتبارها عاصمة لهم
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، إن هناك أماكن داخل القدس يمكن للفلسطينيين اعتبارها عاصمة لهم، مؤكدا أن القدس هي "العاصمة الموحدة لدولة إسرائيل".
وأوضح غانتس في مقابلة إذاعية أن "هناك قرى في الشرق يسميها الفلسطينيون
القدس وليست في منطقة القدس الحضرية، من الممكن تحديدها كعاصمة لهم، لكن هذه مسائل ينبغي النقاش فيها في النهاية، وأن القدس ستبقى موحدة".
وتابع: "لا أرى كيف يمكننا الاستمرار في التسوية (مع الفلسطينيين) في السنوات المقبلة، لكن يجب أن نبدأ في العملية للحد من الصراع وتعزيز الأمن".
كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ووصف ترامب هذا التحرك بأنه "خطوة متأخرة جدا" من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم.
وأكّد ترامب في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين إذا أقره الإسرائيليون والفلسطينيون.