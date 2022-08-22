https://sputnikarabic.ae/20220822/غواصة-انتشال-قارب-الموت-بدأت-مهمتها-في-شمال-لبنان-1066722259.html

غواصة انتشال "قارب الموت" بدأت مهمتها في شمال لبنان

غواصة انتشال "قارب الموت" بدأت مهمتها في شمال لبنان

قال قائد القوات البحرية في لبنان العقيد الركن، هيثم ضناوي، اليوم الاثنين 22 آب/أغسطس، ان الغواصة التي ستعمل على انتشال المركب الذي غرق في 23 نيسان الماضي... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T12:32+0000

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لبنان

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وقال الضناوي خلال مؤتمر صحفي في مقر القوات البحرية في طرابلس إن "العملية هي نتيجة تضافر جهود من قبل المواطنين اللبنانيين، مدنيين وعسكريين، شاركوا بجعلها واقعاً، هذا التعاون والعمل كفريق واحد هو في سبيل انتشال المركب الذي غرق بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2022 على عمق 470 مترا وعلى متنه عدد من المفقودين".وأشار إلى أن "الغواصة يبلغ طولها 5.68 متر وعرضها 2.24 تصل الى عمق 2180 مترا، وطاقم الغواصة مؤلف من 3 أشخاص هم من يعملون على إدارتها، والغواصة كل فترة الغوص تبقى على اتصال دائم مع مدير الغواصة، وهي غير موصولة بأسلاك إلى السطح وبالتالي تذهب لتنفذ كامل مهمتها وتعود مع التسجيلات والملاحظات"، وتابع: "العمل دقيق ونحن بحاجة إلى أن تكون مختلف النتائج متوقعة".وتمنى على "المواطنين ألا يقتربوا من نقطة العمليات والتي تبعد عن الشاطئ ميدان غرب جزر الركيد وعدم الاقتراب من المراكب العاملة على بعد أقله كيلومتر واحد، ومن المفترض أن تستمر المهمة أيام عدة وذلك بحسب النتائج".وشكر الضناوي "كل من بادر وساهم بإحضار الغواصة الى لبنان. نحن مددنا يدنا لهم وأمنا كل الأمور اللوجستية والتقنية التي تحتاجها الغواصة لمهمتها. وكانت قيادة الجيش بشخص قائدها العماد جوزاف عون تواكب مسار هذه العملية وقدمت كل التسهيلات اللازمة".

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