https://sputnikarabic.ae/20220822/في-حادثة-طريفة-ثور-يقتحم-مقر-بنك-إسرائيلي-في-اللد-فيديو-1066722117.html
في حادثة طريفة... ثور يقتحم مقر بنك إسرائيلي في اللد (فيديو)
في حادثة طريفة... ثور يقتحم مقر بنك إسرائيلي في اللد (فيديو)
أثار اقتحام ثور أحد البنوك الإسرائيلية في اللد قرب مدينة تل أبيب، حالة من الذعر وسط الموظفين والزبائن. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:31+0000
2022-08-22T12:31+0000
2022-08-22T12:31+0000
نادي الفيديو
ثور
إسرائيل
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وتداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الثور وهو يجري داخل موقف سيارات تابع لبنك "ليئومي" قرب العاصمة تل أبيب قبل أن يقتحم بعدها مقر البنك.وبعد ملاحقته، نجح أشخاص كانوا موجودين في المكان في لف حبل حول عنقه وتوجيهه نحو المخرج.هذا ولم يتسبب الثور بأي إصابات أو أضرار في المكان.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, ثور, إسرائيل
نادي الفيديو, ثور, إسرائيل
في حادثة طريفة... ثور يقتحم مقر بنك إسرائيلي في اللد (فيديو)
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أثار اقتحام ثور أحد البنوك الإسرائيلية في اللد قرب مدينة تل أبيب، حالة من الذعر وسط الموظفين والزبائن.
وتداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الثور وهو يجري داخل موقف سيارات تابع لبنك "ليئومي" قرب العاصمة تل أبيب قبل أن يقتحم بعدها مقر البنك.
وبعد ملاحقته، نجح أشخاص كانوا موجودين في المكان في لف حبل حول عنقه وتوجيهه نحو المخرج.
هذا ولم يتسبب الثور بأي إصابات أو أضرار في المكان.