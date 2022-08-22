عربي
صحيفة: مقتدى الصدر رفض مقابلة إسماعيل قآني.. ومصدر يقول إنه أضعف من سليماني
https://sputnikarabic.ae/20220822/في-حادثة-طريفة-ثور-يقتحم-مقر-بنك-إسرائيلي-في-اللد-فيديو-1066722117.html
في حادثة طريفة... ثور يقتحم مقر بنك إسرائيلي في اللد (فيديو)
في حادثة طريفة... ثور يقتحم مقر بنك إسرائيلي في اللد (فيديو)
أثار اقتحام ثور أحد البنوك الإسرائيلية في اللد قرب مدينة تل أبيب، حالة من الذعر وسط الموظفين والزبائن. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:31+0000
2022-08-22T12:31+0000
نادي الفيديو
ثور
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/90/1043349068_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2ed1310ae7cee80219daba31c34c8cf0.jpg
وتداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الثور وهو يجري داخل موقف سيارات تابع لبنك "ليئومي" قرب العاصمة تل أبيب قبل أن يقتحم بعدها مقر البنك.وبعد ملاحقته، نجح أشخاص كانوا موجودين في المكان في لف حبل حول عنقه وتوجيهه نحو المخرج.هذا ولم يتسبب الثور بأي إصابات أو أضرار في المكان.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/90/1043349068_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_30219558d9baa242fd85b07038397a8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, ثور, إسرائيل
نادي الفيديو, ثور, إسرائيل

في حادثة طريفة... ثور يقتحم مقر بنك إسرائيلي في اللد (فيديو)

12:31 GMT 22.08.2022
CC0 / APPhotograph / OXثور
ثور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
CC0 / APPhotograph / OX
تابعنا عبرTelegram
أثار اقتحام ثور أحد البنوك الإسرائيلية في اللد قرب مدينة تل أبيب، حالة من الذعر وسط الموظفين والزبائن.
وتداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الثور وهو يجري داخل موقف سيارات تابع لبنك "ليئومي" قرب العاصمة تل أبيب قبل أن يقتحم بعدها مقر البنك.
وبعد ملاحقته، نجح أشخاص كانوا موجودين في المكان في لف حبل حول عنقه وتوجيهه نحو المخرج.
هذا ولم يتسبب الثور بأي إصابات أو أضرار في المكان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала