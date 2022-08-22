https://sputnikarabic.ae/20220822/قبرص-تعلن-اكتشاف-حقل-غاز-جديد-قبالة-سواحلها-1066733672.html

قبرص تعلن اكتشاف حقل غاز جديد قبالة سواحلها

قبرص تعلن اكتشاف حقل غاز جديد قبالة سواحلها

اكتشفت قبرص حقل غاز جديد قبالة سواحلها الجنوبية يقدر مخزونه بـ 2.5 تريليون قدم مكعب من الهيدروكربون. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T15:33+0000

2022-08-22T15:33+0000

2022-08-22T15:33+0000

اقتصاد

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أعلنت ذلك وزارة الطاقة القبرصية، اليوم الاثنين، التي أوضحت أن الاكتشاف توصلت إليه شركتا "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وأوضحت الوزارة أن الاكتشاف الجديد كان في بئر "كرونوس - 1"، الذي يقع على عمق ألفين و287 مترا وعلى مسافة 160 كيلومترا من ساحل الجزيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقبرص.ولفتت الوكالة إلى أن هذا الاكتشاف هو ثاني اكتشاف تتوصل إليه شركتا "إيني وتوتال" في المنطقة، بعد بئر "كاليبسو - 1"، الذي لا توجد معلومات عن كميات الغاز التي يحتوي عليها البئر.وذكرت شركة "إيني" في بيان اليوم، أن "كرونوس - 1" يمثل جزءا من جهودها لتوفير المزيد من إمدادات الطاقة إلى أوروبا.وأشارت الوكالة إلى أن عدد آبار الغاز التي تم اكتشافها قبالة السواحل القبرصية حتى الآن وصل إلى 4 آبار.

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