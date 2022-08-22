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https://sputnikarabic.ae/20220822/قطر-تكشف-عن-منتجع-جديد-محاط-بالكثبان-الرملية-بمناسبة-المونديال-صور-1066721045.html
قطر تكشف عن منتجع جديد محاط بالكثبان الرملية بمناسبة المونديال... صور
قطر تكشف عن منتجع جديد محاط بالكثبان الرملية بمناسبة المونديال... صور
كشفت شركة قطر للسياحة عن منتجع أوتبوست البراري الجديد والذي يقع قلب الصحراء، حيث يحاط بالكثبان الرملية المرتفعة، في مساعي البلاد لتعزيز أماكن الجذب السياحي في... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:10+0000
2022-08-22T12:10+0000
قطر
العالم العربي
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وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر إن "أوتبوست البراري"، ملاذ رائع، يجمع بين التجارب القريبة من الطبيعة، والاستدامة، وبين الضيافة الفاخرة في محمية طبيعية فريدة من نوعها على مستوى العالم، وأنه "لأول مرة في قطر، ستحيط الصحراء، والكثبان الرملية المرتفعة بالمنتجع، مع 21 نزلا فاخرا ذات حمامات سباحة خاصة".وأوضحت الشركة أنه بإمكان زوار المنتجع القيام بعدد من الأنشطة والتجارب الثرية، والمتنوعة مثل مشاهدة النجوم، وركوب المنطاد، والمشي في الصحراء، والتعرف على الحياة البرية المحلية، وتجارب الطهي المميزة".وفي يوليو/ تموز الماضي سلط موقع "globenewswire" الضوء على أبرز الوجهات السياحية في قطر خلال فترة تنظيم المونديال، ومن بين الأماكن التي أبرزها التقرير جاء منتجع أوتبوست البراري، ومشروع أرض العجائب الشتوية فوق جزيرة "المها" بالقرب من مدينة "لوسيل".
قطر
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قطر, العالم العربي
قطر, العالم العربي

قطر تكشف عن منتجع جديد محاط بالكثبان الرملية بمناسبة المونديال... صور

12:10 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / Gabriel Bouysفندق المسيلة (Al Messila hotel) في الدوحة، قطر 2 أبريل 2022
فندق المسيلة (Al Messila hotel) في الدوحة، قطر 2 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / Gabriel Bouys
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كشفت شركة قطر للسياحة عن منتجع أوتبوست البراري الجديد والذي يقع قلب الصحراء، حيث يحاط بالكثبان الرملية المرتفعة، في مساعي البلاد لتعزيز أماكن الجذب السياحي في البلاد وتوفير تجربة فريدة للسياح خاصة وفود المونديال.
وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر إن "أوتبوست البراري"، ملاذ رائع، يجمع بين التجارب القريبة من الطبيعة، والاستدامة، وبين الضيافة الفاخرة في محمية طبيعية فريدة من نوعها على مستوى العالم، وأنه "لأول مرة في قطر، ستحيط الصحراء، والكثبان الرملية المرتفعة بالمنتجع، مع 21 نزلا فاخرا ذات حمامات سباحة خاصة".
وأوضحت الشركة أنه بإمكان زوار المنتجع القيام بعدد من الأنشطة والتجارب الثرية، والمتنوعة مثل مشاهدة النجوم، وركوب المنطاد، والمشي في الصحراء، والتعرف على الحياة البرية المحلية، وتجارب الطهي المميزة".
وفي يوليو/ تموز الماضي سلط موقع "globenewswire" الضوء على أبرز الوجهات السياحية في قطر خلال فترة تنظيم المونديال، ومن بين الأماكن التي أبرزها التقرير جاء منتجع أوتبوست البراري، ومشروع أرض العجائب الشتوية فوق جزيرة "المها" بالقرب من مدينة "لوسيل".
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