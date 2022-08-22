https://sputnikarabic.ae/20220822/قيادي-في-الانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-معارك-شبوة-هدفها-بسط-سيطرة-الدولة-على-أراضيها-1066725971.html

قيادي في الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": معارك شبوة هدفها بسط سيطرة الدولة على أراضيها

قيادي في الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": معارك شبوة هدفها بسط سيطرة الدولة على أراضيها

قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، إن ما يجري في محافظة شبوة هو فرض لسيطرة الدولة على أراضيها ومؤسساتها بقيادة مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T13:26+0000

2022-08-22T13:26+0000

2022-08-22T13:26+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056473681_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_3c22dd5feb9c2e1dcd919cbb2fb8b0a7.jpg

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بمحافظة شبوة حاولا إقناع عناصر الإخوان للانخراط في المشروع الوطني الهادف إلى توحيد الصف وتثبيت الأمن والاستقرار في شبوة للتفرغ لمواجهة مليشيا الحوثي"أنصار الله"، لكن هذه العناصر ارتأت انتهاج سلوك العنف ورفض القبول بإصلاحات مجلس القيادة برئاسة الدكتور العليمي بل وأعلنت التحدي والمقاومة.ونفى صالح صفة المشروعية عن القوات التابعة للإخوان بعد أن حددت موقفا رافضا لإقالة بعض العناصر الموالية للتنظيم والمتهمة بارتكاب جرائم ومخالفات تستوجب محاكمتها.وأوضح، أن تنظيم "الإخوان" خلال سيطرته على قرار مؤسسة الرئاسة، عمل على تفخيخ المؤسسة العسكرية والأمنية بعناصره الذين جلبهم من المؤسسات والمعاهد التعليمية، ومكنهم من مواقع مهمة وقد سخروا مؤسسات الدولة لخدمة تنظيمهم، لذلك هم يرفضون أي عملية إصلاح أو تغيير وهذا أمر غير مقبول.وأكد صالح على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية لمجلس القيادة الرئاسي بصفته السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، حتى إنجاز مهامه التي جاء لأجلها، وأهمها إصلاح مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة المواطن، وكذا توحيد الجهود في إتجاه خوض معركة التصدي للمشروع الإيراني في المنطقة.وأصدرت اللجنة الرئاسية المشكلة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لتقصي الحقائق في المواجهات الدامية التي شهدتها محافظة شبوة، الجمعة الماضية، توجيهات لكافة القوات المتصارعة في المحافظة الغنية بالنفط بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات تعيين قيادات جديدة لتلك القوات، وتكليف اللواء 21 ميكا بالاستمرار في حماية المنشآت النفطية، فيما أسندت مهمة حماية الطريق الدولي عتق - العبر إلى قوات المحور العسكري.كما أوقفت السلطات اليمنية عمليتي الضخ الإنتاج النفطي في القطاع "S2" بمنطقة العقلة شمال مدينة عتق على خلفية اقتراب المواجهات العنيفة من المنشآت النفطية، وذلك بعد يومين من سيطرة "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة" المدعومة من محافظ شبوة، على مدينة عتق، بعد قتال استمر ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة في المحافظة محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن".

https://sputnikarabic.ae/20220820/محافظ-شبوة-اليمنية-يؤكد-استقرار-الوضع-الأمني-في-المواقع-والمنشآت-النفطية-عقب-مواجهات-دامية-1066674400.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, العالم العربي