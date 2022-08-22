https://sputnikarabic.ae/20220822/كوشنر-يتحدث-لأول-مرة-بعد-شكوك-بأنه-جاسوس-لـإف-بي-آي-ضد-حماه-ترامب-1066735298.html

كوشنر يتحدث لأول مرة بعد شكوك بأنه "جاسوس" لـ"إف بي آي" ضد حماه ترامب

كوشنر يتحدث لأول مرة بعد شكوك بأنه "جاسوس" لـ"إف بي آي" ضد حماه ترامب

تحدث جاريد كوشنر لأول مرة عن مداهمة منزل حماه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بعد تكهنات واسعة النطاق بأنه قد يكون... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T16:10+0000

2022-08-22T16:10+0000

2022-08-22T16:10+0000

دونالد ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وزعم كوشنر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم السبت الماضي، أن غارة مكتب التحقيقات الفيدرالي على منزل ترامب من منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، كانت "مثالا آخر على أعداء دونالد ترامب الذين يضطهدونه".وقال كوشنر في أول تعليق علني له حول مداهمة منزل حماه دونالد ترامب في فلوريدا، الذي وقع في 8 أغسطس/ آب الجاري: "الرئيس ترامب مقاتل، لقد كان دائما مقاتلا".وتصاعدت التكهنات مؤخرا بشأن وجود فرد من الدائرة المقربة لترامب كان يساعد "إف بي آي"، بعد ظهور تقارير تفيد بأن الغارة على منزل الرئيس الأمريكي السابق استندت إلى معلومات من مصدر بشري سري.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه بعد اجتماع محامي ترامب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في "مار إيه لاغو" في يونيو/ حزيران لمناقشة إعادة المستندات السرية المخزنة داخل منزل الرئيس الأمريكي السابق، أخبر شخص ما السلطات أنه "قد يكون هناك المزيد من المستندات السرية للغاية المخزنة هناك".وأخبرت، ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق، قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن جاريد كوشنر قد يكون "جاسوس مار إيه لاغو".وقالت للشبكة: "عليكم أن تنظروا بجدية إلى جاريد كوشنر".وفي سياق متصل، ذكرت مزاعم أخرى أن كوشنر وزوجته، إيفانكا ترامب، كانا يحاولان "التراجع" عن الرئيس الأمريكي السابق.وبدا أن كوشنر قد رد على مزاعم أنه "جاسوس" لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، خلال مقابلته مع "فوكس نيوز"، قائلا: "إنهم يتسربون إلى نفس المصادر التي يصنعون بها ادعاءات رائعة، ثم يتم فضح زيفها بعد ذلك بوقت قصير".ويعتقد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن دونالد ترامب ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين، بما في ذلك قانون التجسس، لكن نفى الرئيس الأمريكي السابق ارتكاب أي مخالفات بشأن التعامل مع الوثائق.

https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-مساعدو-ترامب-يعتقدون-أن-أحد-أفراد-أسرته-المقربين-وشى-به-لـإف-بي-آي-وشكوك-بشأن-كوشنر-1066600723.html

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