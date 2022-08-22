https://sputnikarabic.ae/20220822/كيف-تؤثر-الملابس-الضيقة-على-مرضى-القولون-العصبي-1066744400.html
كيف تؤثر الملابس الضيقة على مرضى القولون العصبي؟
كيف تؤثر الملابس الضيقة على مرضى القولون العصبي؟
تعد متلازمة القولون العصبي من الأمراض المزمنة، التي يجب على من يعاني منها أن يتبع أساليب محددة للتخفيف من آثارها السلبية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T21:23+0000
2022-08-22T21:23+0000
2022-08-22T21:23+0000
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وتعد الملابس الضيفة من الأشياء، التي تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، حسبما يقول موقع "هيلث لاين"، الذي أشار إلى ضرورة ارتداء ملابس لا تضغط على منطقة البطن.وتشمل أعراض القولون العصبي آلام البطن والإمساك والإسهال، إضافة إلى تكون الغازات والانتفاخات، وهي أعراض مزعجة يمكن أن تؤثر على أسلوب حياة من يعاني منها خاصة خلال ممارسة أنشطته الحياتية.ويمكن أن تسبب الملابس الضيقة في احتباس الغازات في منطقة معينة داخل البطن وتراكمها بصورة مزعجة ينتج عنها انتفاخات في منطقة البطن بصورة قد تؤثر على كفاءة التنفس لأنها تؤدي إلى الضغط على عضلة الحجاب الحاجز إلى أعلى في اتجاه القفص الصدري.وإضافة إلى ارتداء الملابس الفضفاضة حتى لا تتفاقم أعراض القولون العصبي، فإن هناك نصائح يجب اتباعها لتخفيف تلك الأعراض من الأساس وتشمل ممارسة الرياضة والاسترخاء والابتعاد عن مصادر التوتر وتناول الأطعمة الصحية، التي لا تساهم في تهيج القولون.كما يجب تناول الطعام ببطء وزيادة كمية الألياف في الوجبات وتجنب المنبهات والمشروبات الغازية.
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منوعات
كيف تؤثر الملابس الضيقة على مرضى القولون العصبي؟
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تعد متلازمة القولون العصبي من الأمراض المزمنة، التي يجب على من يعاني منها أن يتبع أساليب محددة للتخفيف من آثارها السلبية.
وتعد الملابس الضيفة من الأشياء، التي تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون
العصبي، حسبما يقول موقع "هيلث لاين"، الذي أشار إلى ضرورة ارتداء ملابس لا تضغط على منطقة البطن.
13 ديسمبر 2021, 08:22 GMT
وتشمل أعراض القولون العصبي آلام البطن والإمساك والإسهال، إضافة إلى تكون الغازات والانتفاخات، وهي أعراض مزعجة يمكن أن تؤثر على أسلوب حياة من يعاني منها خاصة خلال ممارسة أنشطته الحياتية.
ويمكن أن تسبب الملابس الضيقة في احتباس الغازات في منطقة معينة داخل البطن وتراكمها بصورة مزعجة ينتج عنها انتفاخات في منطقة البطن بصورة قد تؤثر على كفاءة التنفس لأنها تؤدي إلى الضغط على عضلة الحجاب الحاجز إلى أعلى في اتجاه القفص الصدري.
وإضافة إلى ارتداء الملابس الفضفاضة حتى لا تتفاقم أعراض القولون العصبي، فإن هناك نصائح يجب اتباعها لتخفيف تلك الأعراض
من الأساس وتشمل ممارسة الرياضة والاسترخاء والابتعاد عن مصادر التوتر وتناول الأطعمة الصحية، التي لا تساهم في تهيج القولون.
كما يجب تناول الطعام
ببطء وزيادة كمية الألياف في الوجبات وتجنب المنبهات والمشروبات الغازية.