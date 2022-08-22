https://sputnikarabic.ae/20220822/لأول-مرة-مناطق-محررة-في-أوكرانيا-تحتفل-بيوم-العلم-الوطني-الروسي-1066707115.html
لأول مرة.. مناطق محررة في أوكرانيا تحتفل بيوم العلم الوطني الروسي
لأول مرة.. مناطق محررة في أوكرانيا تحتفل بيوم العلم الوطني الروسي
شرح مسؤول في السلطة المحلية لماذا حاولت قوات النظام الأوكراني مهاجمة مدينة ميليتوبول بالطائرات المسيرة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T06:29+0000
2022-08-22T06:29+0000
2022-08-22T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأحبطت وسائل الدفاع الجوي في ليل الأحد/الاثنين 3 محاولات لمهاجمة مدينة ميليتوبول بالطائرات المسيرة بذلتها قوات نظام الحكم في كييف.وقال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه (مدينة ميليتوبول تابعة لمقاطعة زابوروجيه)، في حديث لـ"سبوتنيك": "إننا نحتفل لأول مرة بيوم العلم الوطني الروسي، وهو العيد الذي يحاول الحاقدون القابعون في كييف (العاصمة الأوكرانية) تنغيص فرحته، ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك".وتحتفل روسيا بيوم العلم الوطني في 22 أغسطس/آب.وكان جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه قد خرج في الربيع الماضي من نطاق سيطرة كييف بمساعدة القوات الروسية.
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2022
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
لأول مرة.. مناطق محررة في أوكرانيا تحتفل بيوم العلم الوطني الروسي
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شرح مسؤول في السلطة المحلية لماذا حاولت قوات النظام الأوكراني مهاجمة مدينة ميليتوبول بالطائرات المسيرة.
وأحبطت وسائل الدفاع الجوي في ليل الأحد/الاثنين 3 محاولات لمهاجمة مدينة ميليتوبول بالطائرات المسيرة بذلتها قوات نظام الحكم في كييف.
وقال
فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه (مدينة ميليتوبول تابعة لمقاطعة زابوروجيه)، في حديث لـ"سبوتنيك": "إننا نحتفل لأول مرة بيوم العلم الوطني الروسي، وهو العيد الذي يحاول الحاقدون القابعون في كييف (العاصمة الأوكرانية) تنغيص فرحته، ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك".
وتحتفل روسيا بيوم العلم الوطني في 22 أغسطس/آب.
وكان جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه قد خرج في الربيع الماضي من نطاق سيطرة كييف بمساعدة القوات الروسية.