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https://sputnikarabic.ae/20220822/لحظة-انفجار-قارب-أثناء-التزود-بالوقود-فيديو-1066735009.html
لحظة انفجار قارب أثناء التزود بالوقود... فيديو
لحظة انفجار قارب أثناء التزود بالوقود... فيديو
رصدت كاميرا مراقبة لحظة انفجار قارب واندلاع النيران فيه أثناء توقفه للتزود بالوقود على شاطئ بولاية فلوريدا الأمريكية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T15:58+0000
2022-08-22T15:58+0000
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ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، ونشرت مقطع فيديو للحادث.وأوضحت الشبكة أنه أثناء توقف القارب للتزود بالوقود على الشاطئ في مدينة "دايتونا بيتش" بولاية فلوريدا حدث انفجار في الجزء الخلفي منه مع تصاعد ألسنة لهب في ذلك الجزء.ولفتت الشبكة إلى أن الحادث أدى إلى إصابة 4 أشخاص، حسبما ذكرت السلطات المحلية في المدينة.
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لحظة انفجار قارب أثناء التزود بالوقود... فيديو

15:58 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / HANNAH MCKAYنسخة من قوارب ريب القتالية مخصصة للشرطة البريطانية
نسخة من قوارب ريب القتالية مخصصة للشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / HANNAH MCKAY
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رصدت كاميرا مراقبة لحظة انفجار قارب واندلاع النيران فيه أثناء توقفه للتزود بالوقود على شاطئ بولاية فلوريدا الأمريكية.
ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، ونشرت مقطع فيديو للحادث.
وأوضحت الشبكة أنه أثناء توقف القارب للتزود بالوقود على الشاطئ في مدينة "دايتونا بيتش" بولاية فلوريدا حدث انفجار في الجزء الخلفي منه مع تصاعد ألسنة لهب في ذلك الجزء.
ولفتت الشبكة إلى أن الحادث أدى إلى إصابة 4 أشخاص، حسبما ذكرت السلطات المحلية في المدينة.
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