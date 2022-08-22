https://sputnikarabic.ae/20220822/لماذا-تخطط-إدارة-بايدن-للتوقف-عن-دفع-ثمن-لقاحات-كورونا-1066744901.html
لماذا تخطط إدارة بايدن للتوقف عن دفع ثمن لقاحات كورونا؟
لماذا تخطط إدارة بايدن للتوقف عن دفع ثمن لقاحات كورونا؟
أشارت صحيفة أمريكية إلى أن حكومة الولايات المتحدة تدرس إمكانية التوقف عن دفع ثمن لقاحات وأدوية كورونا وتحويل تلك الأموال إلى شركات تأمين لصالح المرضى. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T21:50+0000
2022-08-22T21:50+0000
2022-08-22T21:50+0000
العالم
فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت "وول ستريت جورنال"، في تقرير بهذا الشأن، إن وزارة الصحة الأمريكية ستعقد جلسة تخطيط في 30 أغسطس/ آب الجاري بهذا الشأن.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الجلسة سيشارك فيها ممثلين من الجهات المشاركة في الصناعة المرتبطة بلقاحات وأدوية كورونا.ويشمل ذلك دوائر الصحة والصيدليات وشركات الأدوية في الولايات المتحدة.ونوهت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع إمكانية استرداد التكاليف الخاصة بلقاحات وأدوية كورونا والمسائل التنظيمية الخاص بذلك.كما يمكن أن تشمل النقاشات حصول غير المؤمن عليهم على اللقاحات والعلاجات.لكن الصحيفة أشارت إلى قول مسؤول بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة إنه من المتوقع أن يستغرق هذا الأمر عدة أشهر.ولفتت الصحيفة إلى قول منسق الاستجابة لكورونا في البيت الأبيض أشيش جها، يوم الثلاثاء الماضي، إن الإدارة الحالية اتخذت خطوات لتجاوز أزمة المرض، مشيرا إلى أنها ستتوقف عن دفع تكاليف الأدوية واللقاحات في هذا الخريف.
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العالم, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, فيروس كورونا, الولايات المتحدة الأمريكية
لماذا تخطط إدارة بايدن للتوقف عن دفع ثمن لقاحات كورونا؟
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أشارت صحيفة أمريكية إلى أن حكومة الولايات المتحدة تدرس إمكانية التوقف عن دفع ثمن لقاحات وأدوية كورونا وتحويل تلك الأموال إلى شركات تأمين لصالح المرضى.
وقالت "وول ستريت جورنال"، في تقرير
بهذا الشأن، إن وزارة الصحة الأمريكية ستعقد جلسة تخطيط في 30 أغسطس/ آب الجاري بهذا الشأن.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الجلسة سيشارك فيها ممثلين من الجهات المشاركة في الصناعة المرتبطة بلقاحات وأدوية كورونا
.
ويشمل ذلك دوائر الصحة والصيدليات وشركات الأدوية في الولايات المتحدة.
ونوهت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع إمكانية استرداد التكاليف الخاصة بلقاحات
وأدوية كورونا والمسائل التنظيمية الخاص بذلك.
كما يمكن أن تشمل النقاشات حصول غير المؤمن عليهم على اللقاحات والعلاجات.
لكن الصحيفة أشارت إلى قول مسؤول بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة إنه من المتوقع أن يستغرق هذا الأمر عدة أشهر.
ولفتت الصحيفة إلى قول منسق الاستجابة لكورونا
في البيت الأبيض أشيش جها، يوم الثلاثاء الماضي، إن الإدارة الحالية اتخذت خطوات لتجاوز أزمة المرض، مشيرا إلى أنها ستتوقف عن دفع تكاليف الأدوية واللقاحات في هذا الخريف.