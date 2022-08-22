https://sputnikarabic.ae/20220822/مجلس-الأمن-الروسي-الإجراءات-الأمريكية-لإثارة-التوتر-بين-بكين-وتايبيه-غير-مسؤولة-على-الإطلاق-1066716065.html

مجلس الأمن الروسي: الإجراءات الأمريكية لإثارة التوتر بين بكين وتايبيه غير مسؤولة على الإطلاق

مجلس الأمن الروسي: الإجراءات الأمريكية لإثارة التوتر بين بكين وتايبيه غير مسؤولة على الإطلاق

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، إن مهمة الولايات المتحدة هي اتهام جمهورية الصين الشعبية بالقيام بمحاولة أحادية الجانب لتغيير... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T10:33+0000

2022-08-22T10:33+0000

2022-08-22T10:33+0000

روسيا

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101363/82/1013638207_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_8cea21a957dbed79bd63b0415d799c5a.jpg

وأوضح باتروشيف: "نحن نعتبر الإجراءات الأمريكية لإثارة التوتر بين بكين وتايبيه غير مسؤولة على الإطلاق، الأمريكيون ينتهجون نفس السياسة تجاه الجزيرة تماما مثل أوكرانيا، ومهمتهم هي اتهام الصين بالقيام بمحاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن والتدخل بفرض الحظر والعقوبات ضد بكين".وأوضح باتروشيف في وقت سابق من اليوم الاثنين في 22 أغسطس/آب أن "الولايات المتحدة وأتباعها يطبقون نهجًا مختلفًا جوهريًا في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ القطبية الأحادية، وحكم القوي، وهيمنة ما يسمى بالقيم الغربية، التي تحتكرها أمريكا".وقال باتروشيف إن "الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تقدم نفسها على أنها الحامي الوحيد الممكن لشعوب آسيا من أجل التستر على خططها المغامرة في هذه المنطقة من العالم".وأردف باتروشيف: "الدليل على رغبة الغرب في التوسع الجيوسياسي في آسيا كان قمة الناتو في مدريد يومي 28 و 30 يونيو/حزيران، والتي أقرت مفهومًا استراتيجيًا جديدًا للحلف، وهي تنص على إدراج منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحت مسؤولية الناتو".

https://sputnikarabic.ae/20220822/نائب-روسي-كييف-ترسل-طائرات-مسيرة-إلى-سماء-القرم-في-مهمة-انتحارية-1066715660.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين