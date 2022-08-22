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مجلس الأمن الروسي: الإجراءات الأمريكية لإثارة التوتر بين بكين وتايبيه غير مسؤولة على الإطلاق
مجلس الأمن الروسي: الإجراءات الأمريكية لإثارة التوتر بين بكين وتايبيه غير مسؤولة على الإطلاق
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، إن مهمة الولايات المتحدة هي اتهام جمهورية الصين الشعبية بالقيام بمحاولة أحادية الجانب لتغيير... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T10:33+0000
2022-08-22T10:33+0000
روسيا
الصين
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وأوضح باتروشيف: "نحن نعتبر الإجراءات الأمريكية لإثارة التوتر بين بكين وتايبيه غير مسؤولة على الإطلاق، الأمريكيون ينتهجون نفس السياسة تجاه الجزيرة تماما مثل أوكرانيا، ومهمتهم هي اتهام الصين بالقيام بمحاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن والتدخل بفرض الحظر والعقوبات ضد بكين".وأوضح باتروشيف في وقت سابق من اليوم الاثنين في 22 أغسطس/آب أن "الولايات المتحدة وأتباعها يطبقون نهجًا مختلفًا جوهريًا في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ القطبية الأحادية، وحكم القوي، وهيمنة ما يسمى بالقيم الغربية، التي تحتكرها أمريكا".وقال باتروشيف إن "الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تقدم نفسها على أنها الحامي الوحيد الممكن لشعوب آسيا من أجل التستر على خططها المغامرة في هذه المنطقة من العالم".وأردف باتروشيف: "الدليل على رغبة الغرب في التوسع الجيوسياسي في آسيا كان قمة الناتو في مدريد يومي 28 و 30 يونيو/حزيران، والتي أقرت مفهومًا استراتيجيًا جديدًا للحلف، وهي تنص على إدراج منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحت مسؤولية الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20220822/نائب-روسي-كييف-ترسل-طائرات-مسيرة-إلى-سماء-القرم-في-مهمة-انتحارية-1066715660.html
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روسيا, الصين
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مجلس الأمن الروسي: الإجراءات الأمريكية لإثارة التوتر بين بكين وتايبيه غير مسؤولة على الإطلاق

10:33 GMT 22.08.2022
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نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، إن مهمة الولايات المتحدة هي اتهام جمهورية الصين الشعبية بالقيام بمحاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بتايوان وفرض الحظر والعقوبات على بكين.
وأوضح باتروشيف: "نحن نعتبر الإجراءات الأمريكية لإثارة التوتر بين بكين وتايبيه غير مسؤولة على الإطلاق، الأمريكيون ينتهجون نفس السياسة تجاه الجزيرة تماما مثل أوكرانيا، ومهمتهم هي اتهام الصين بالقيام بمحاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن والتدخل بفرض الحظر والعقوبات ضد بكين".
وأردف باتروشيف أن "الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية إذا أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية".
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10:23 GMT
وأوضح باتروشيف في وقت سابق من اليوم الاثنين في 22 أغسطس/آب أن "الولايات المتحدة وأتباعها يطبقون نهجًا مختلفًا جوهريًا في العلاقات الدولية، يقوم على مبادئ القطبية الأحادية، وحكم القوي، وهيمنة ما يسمى بالقيم الغربية، التي تحتكرها أمريكا".
وقال باتروشيف إن "الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تقدم نفسها على أنها الحامي الوحيد الممكن لشعوب آسيا من أجل التستر على خططها المغامرة في هذه المنطقة من العالم".
وأردف باتروشيف: "الدليل على رغبة الغرب في التوسع الجيوسياسي في آسيا كان قمة الناتو في مدريد يومي 28 و 30 يونيو/حزيران، والتي أقرت مفهومًا استراتيجيًا جديدًا للحلف، وهي تنص على إدراج منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحت مسؤولية الناتو".
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