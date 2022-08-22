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https://sputnikarabic.ae/20220822/مجموعة-فيمين-الأوكرانية-تتهم-المستشار-الألماني-برفض-التوقف-عن-شراء-الغاز-الروسي-1066734260.html
مجموعة "فيمين" الأوكرانية تتهم المستشار الألماني برفض التوقف عن شراء الغاز الروسي
مجموعة "فيمين" الأوكرانية تتهم المستشار الألماني برفض التوقف عن شراء الغاز الروسي
اتهمت مجموعة "فيمن" النسوية الأوكرانية المستشار الألماني، أولاف شولتز، برفض التوقف عن شراء الغاز الروسي. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T15:38+0000
2022-08-22T15:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان لها فقد اتهمت جماعة فيمين النسوية الأوكرانية، المعروفة في أوروبا باحتجاجات عاريات الصدر، المستشار الألماني أولاف شولتز برفض التوقف عن شراء الغاز الطبيعي من روسيا أو فرض عقوبات جديدة.وجاء في بيانهم أن "المستشار السابق شرودر ما زال يبرر علاقات ألمانيا مع روسيا، والمستشار شولتز لا يفعل شيئًا لتغيير المسار".ورُسمت على صدريهما شعارات "حظر الغاز الآن"، وصاحتا مرددتين: "لا مال للغاز الروسي!" و"أوقفوا تمويل الحرب!".
https://sputnikarabic.ae/20220822/شولتز-يزور-كندا-على-أمل-إيجاد-بديل-للغاز-الروسي-1066708925.html
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أخبار ألمانيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مجموعة "فيمين" الأوكرانية تتهم المستشار الألماني برفض التوقف عن شراء الغاز الروسي

15:38 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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اتهمت مجموعة "فيمن" النسوية الأوكرانية المستشار الألماني، أولاف شولتز، برفض التوقف عن شراء الغاز الروسي.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان لها فقد اتهمت جماعة فيمين النسوية الأوكرانية، المعروفة في أوروبا باحتجاجات عاريات الصدر، المستشار الألماني أولاف شولتز برفض التوقف عن شراء الغاز الطبيعي من روسيا أو فرض عقوبات جديدة.
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
شولتز يزور كندا على أمل إيجاد بديل للغاز الروسي
08:02 GMT
وجاء في بيانهم أن "المستشار السابق شرودر ما زال يبرر علاقات ألمانيا مع روسيا، والمستشار شولتز لا يفعل شيئًا لتغيير المسار".

ويوم الأحد، قامت اثنتان من نشطاء "فيمين" بكشف صدريهما حول شولتز، أثناء لقائه مع الجمهور خلال حدث مفتوح في مبنى الحكومة الفيدرالية في برلين.

ورُسمت على صدريهما شعارات "حظر الغاز الآن"، وصاحتا مرددتين: "لا مال للغاز الروسي!" و"أوقفوا تمويل الحرب!".
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