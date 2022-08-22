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https://sputnikarabic.ae/20220822/محكمة-روسية-تأمر-باعتقال-مواطن-ليبي-بتهمة-تهريب-مواد-لتصنيع-أسلحة-متفجرة-1066725207.html
محكمة روسية تأمر باعتقال مواطن ليبي بتهمة تهريب مواد لتصنيع أسلحة متفجرة
محكمة روسية تأمر باعتقال مواطن ليبي بتهمة تهريب مواد لتصنيع أسلحة متفجرة
أصدرت محكمة "ليفورتوفو" في موسكو أمرا باعتقال مواطن ليبي، لمحاولته نقل مواد خام أو معلومات ضرورية لصنع أسلحة دمار شامل إلى الخارج. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:16+0000
2022-08-22T13:16+0000
روسيا
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وأبلغت الخدمة الصحفية للمحكمة وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "وفقا لقرار المحكمة بشأن خوان فتحي الهادي، المشتبه بارتكابه جريمة بموجب البند 3 من المادة 30، والبند 3 من المادة 189 من القانون الجنائي الروسي، قامت المحكمة بإجراء احتياطي بالتوقيف شهرين، أي حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول".وتنص المادة في حال مسؤولية نقل المواد الخام والمعدات والتقنيات والمعلومات التقنية والخدمات التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة الدمار الشامل من روسيا بالعقوبة على السجن من 3 إلى 7 سنوات.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 18 أغسطس/آب عن اعتقال ثمانية أعضاء في خلية تابعة لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية المحظورة في روسيا، في كل من العاصمة موسكو وسيبيريا.وقال الجهاز في بيان: "في مدن كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك، تم إحباط مخططات خلية تنشط بين الأقاليم تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي" كتيبة التوحيد والجهاد " (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)، واعتقال ثمانية أشخاص من المهاجرين من دول آسيا الوسطى".
https://sputnikarabic.ae/20220822/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-ملابسات-اغتيال-داريا-دوغينا-1066718518.html
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روسيا

محكمة روسية تأمر باعتقال مواطن ليبي بتهمة تهريب مواد لتصنيع أسلحة متفجرة

13:16 GMT 22.08.2022
CC0 / pixabay / قنبلة
قنبلة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
CC0 / pixabay /
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أصدرت محكمة "ليفورتوفو" في موسكو أمرا باعتقال مواطن ليبي، لمحاولته نقل مواد خام أو معلومات ضرورية لصنع أسلحة دمار شامل إلى الخارج.
وأبلغت الخدمة الصحفية للمحكمة وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "وفقا لقرار المحكمة بشأن خوان فتحي الهادي، المشتبه بارتكابه جريمة بموجب البند 3 من المادة 30، والبند 3 من المادة 189 من القانون الجنائي الروسي، قامت المحكمة بإجراء احتياطي بالتوقيف شهرين، أي حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول".
وتنص المادة في حال مسؤولية نقل المواد الخام والمعدات والتقنيات والمعلومات التقنية والخدمات التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة الدمار الشامل من روسيا بالعقوبة على السجن من 3 إلى 7 سنوات.
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف ملابسات اغتيال داريا دوغينا
11:47 GMT
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 18 أغسطس/آب عن اعتقال ثمانية أعضاء في خلية تابعة لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية المحظورة في روسيا، في كل من العاصمة موسكو وسيبيريا.
وقال الجهاز في بيان: "في مدن كراسنويارسك وموسكو ونوفوسيبيرسك، تم إحباط مخططات خلية تنشط بين الأقاليم تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي" كتيبة التوحيد والجهاد " (المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019)، واعتقال ثمانية أشخاص من المهاجرين من دول آسيا الوسطى".
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