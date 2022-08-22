https://sputnikarabic.ae/20220822/محلل-سياسي-العلاقات-مع-دول-الخليج-من-أولويات-حكومة-إيران-1066723423.html
محلل سياسي: العلاقات مع دول الخليج من أولويات حكومة إيران
محلل سياسي: العلاقات مع دول الخليج من أولويات حكومة إيران
قال المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، اليوم الاثنين، إن "حكومة الرئيس، إبراهيم رئيسي، اتجهت منذ أن استلمت الحكم في طهران إلى فتح ذراعيها للتوافق والتعاون مع... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:39+0000
2022-08-22T12:39+0000
2022-08-22T12:39+0000
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وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "من أولويات رئيسي الآن فتح مجالات التعاون مع دول الخليج ومن ضمنها الإمارات، لذلك كانت أولى زياراته الدولية في الخليج، لفتح آفاق رئيسية معها، حيث يعتقد أنه يمكن الحفاظ على أمن المنطقة وفتح مجالات اقتصادية بالتعاون مع دول الجوار".واعتبر غروي أنه "بعد الفشل في ملف اليمن وسوريا وغيرها في السنوات الماضية، توصل الإماراتيون والكويتيون وغيرهم، إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن معاداة إيران، وهو خطأ استراتيجي بالمعنى الواقعي".وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت إعادة سفيرها، سيف محمد الزعابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران في الأيام المقبلة.وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز علاقاتها مع إيران، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، بعد اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في يوليو الماضي.وأكدت الوزارة أن عودة سفيرها لدى إيران، تسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220821/الإمارات-تعيد-سفيرها-إلى-إيران--1066689178.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران, العالم العربي
محلل سياسي: العلاقات مع دول الخليج من أولويات حكومة إيران
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قال المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، اليوم الاثنين، إن "حكومة الرئيس، إبراهيم رئيسي، اتجهت منذ أن استلمت الحكم في طهران إلى فتح ذراعيها للتوافق والتعاون مع دول الجوار، خاصة الدول العربية".
وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك
"، أن "من أولويات رئيسي الآن فتح مجالات التعاون مع دول الخليج ومن ضمنها الإمارات، لذلك كانت أولى زياراته الدولية في الخليج، لفتح آفاق رئيسية معها، حيث يعتقد أنه يمكن الحفاظ على أمن المنطقة وفتح مجالات اقتصادية بالتعاون مع دول الجوار".
واعتبر غروي أنه "بعد الفشل في ملف اليمن وسوريا وغيرها في السنوات الماضية، توصل الإماراتيون والكويتيون وغيرهم، إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن معاداة إيران، وهو خطأ استراتيجي بالمعنى الواقعي".
وأضاف: "لذلك نرى أن الكويت أرسلت سفيرها والآن الإمارات، ولا شك أن السعودية ماضية في هذه السياسة، بعد أن أيقنوا أنه لا يمكن الذهاب بعيدا بسياسات أمريكا التي لم تعد كما كانت، خاصة بعدما رأيناه في أوكرانيا وبعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان".
وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت إعادة سفيرها، سيف محمد الزعابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران في الأيام المقبلة.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز علاقاتها مع إيران، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، بعد اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في يوليو الماضي.
وأكدت الوزارة أن عودة سفيرها لدى إيران، تسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة.