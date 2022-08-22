https://sputnikarabic.ae/20220822/محمد-صلاح-الهداف-التاريخي-لليفربول-أمام-مانشستر-يونايتد-1066744794.html

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام مانشستر يونايتد

استطاع النجم المصري، محمد صلاح أيقونة ليفربول الإنجليزي أن يحقق رقما تاريخيا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم خسارة فريقه بهدفين لهدف. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T21:41+0000

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ليفربول

مانشستر يونايتد

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وأحرز صلاح هدفا قلص به الفارق لفريقه، ليخرج ليفربول من المباراة بهدفين لهدف.بذلك الهدف يكون صلاح أحرز 10 أهداف في شباك مانشستر يونايتد، كأكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ الريدز، ضد الشياطين الحمر.كما أنه أصبح ثاني أكثر اللاعبين تهديفا في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 10 أهداف في شباك مانشستر يونايتد، بجميع المسابقات.

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ليفربول, مانشستر يونايتد