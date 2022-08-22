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https://sputnikarabic.ae/20220822/محمد-صلاح-الهداف-التاريخي-لليفربول-أمام-مانشستر-يونايتد-1066744794.html
محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام مانشستر يونايتد
محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام مانشستر يونايتد
استطاع النجم المصري، محمد صلاح أيقونة ليفربول الإنجليزي أن يحقق رقما تاريخيا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم خسارة فريقه بهدفين لهدف. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T21:41+0000
2022-08-22T21:41+0000
ليفربول
مانشستر يونايتد
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وأحرز صلاح هدفا قلص به الفارق لفريقه، ليخرج ليفربول من المباراة بهدفين لهدف.بذلك الهدف يكون صلاح أحرز 10 أهداف في شباك مانشستر يونايتد، كأكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ الريدز، ضد الشياطين الحمر.كما أنه أصبح ثاني أكثر اللاعبين تهديفا في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 10 أهداف في شباك مانشستر يونايتد، بجميع المسابقات.
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ليفربول, مانشستر يونايتد
ليفربول, مانشستر يونايتد

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام مانشستر يونايتد

21:41 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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استطاع النجم المصري، محمد صلاح أيقونة ليفربول الإنجليزي أن يحقق رقما تاريخيا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم خسارة فريقه بهدفين لهدف.
وأحرز صلاح هدفا قلص به الفارق لفريقه، ليخرج ليفربول من المباراة بهدفين لهدف.
بذلك الهدف يكون صلاح أحرز 10 أهداف في شباك مانشستر يونايتد، كأكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ الريدز، ضد الشياطين الحمر.
كما أنه أصبح ثاني أكثر اللاعبين تهديفا في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد.
محمد صلاح، مباراة ليفربول وريال مدريد، نهائي أبطال أوروبا 2022، فرنسا، 28 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 10 أهداف في شباك مانشستر يونايتد، بجميع المسابقات.
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