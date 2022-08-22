https://sputnikarabic.ae/20220822/مركز-أبحاث-بجامعة-عمانية-يتوصل-لعلاج-يقضي-على-فطر-يمثل-مصدر-قلق-عالمي-1066745130.html
مركز أبحاث بجامعة عمانية يتوصل لعلاج يقضي على فطر "يمثل مصدر قلق عالمي"
مركز أبحاث بجامعة عمانية يتوصل لعلاج يقضي على فطر "يمثل مصدر قلق عالمي"
أعلن مركز الأبحاث الطبيعية والطبية، بجامعة نزوى في سلطنة عمان، توصله إلى علاج يقضي على فطر يمثل مصدر قلق عالمي". 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T21:51+0000
2022-08-22T21:51+0000
2022-08-22T21:51+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية فقد توصل المركز التابع لجامعة نزوى في سلطنة عمان لعلاج تركيبة المضادات الفطرية المجربة حديثًا، حيث تمكّن من القضاء على الفطر "كانديدا أوريوس" القاتل.ووفقا لما أكده المركز فقد استغرقت الدراسة عامين، بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والبرازيل.من جهته أكّد الدكتور عبد الله بن محمد الحاتمي الأستاذ المساعد بالمركز أن "الدراسة تُعدُّ الأولى من نوعها ضد الفطر كانديدا أوريوس، وتعمل على تقييم نشاط علاجين جديدين من المضادات الفطرية في المختبرات للأدوية الجديدة وهما nikkomycin (nik Z) وdiphenyl diselenide (PhSe) ضد الفطر المقاوم لجميع المضادات والمعروف بـ "كانديدا أوريوس".وقال الحاتمي: "فطر كانديدا أوريوس يُعدُّ أحد مسببات الأمراض الفطرية الناشئة ويُمثل مصدر قلق عالمي، ويرجع ذلك في الغالب إلى مقاومته للعديد من الأدوية المضادة للفطريات المتوفرة حاليًّا".
https://sputnikarabic.ae/20220701/سلطنة-عمان-ضمن-3-دول-تقود-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-في-إنتاج-الطاقة-الشمسية-1064498117.html
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سلطنة عمان
مركز أبحاث بجامعة عمانية يتوصل لعلاج يقضي على فطر "يمثل مصدر قلق عالمي"
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أعلن مركز الأبحاث الطبيعية والطبية، بجامعة نزوى في سلطنة عمان، توصله إلى علاج يقضي على فطر يمثل مصدر قلق عالمي".
ووفقا لوكالة
الأنباء العمانية فقد توصل المركز التابع لجامعة نزوى في سلطنة عمان لعلاج تركيبة المضادات الفطرية المجربة حديثًا، حيث تمكّن من القضاء على الفطر "كانديدا أوريوس" القاتل.
ووفقا لما أكده المركز فقد استغرقت الدراسة عامين، بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والبرازيل.
وأشار المركز إلى أن الاكتشاف نال إشادات واسعة من علماء دوليين، حيث اكدوا أنه تقدم مهم في مجال مكافحة مشكلة المضادات الحيوية.
من جهته أكّد الدكتور عبد الله بن محمد الحاتمي الأستاذ المساعد بالمركز أن "الدراسة تُعدُّ الأولى من نوعها ضد الفطر كانديدا أوريوس، وتعمل على تقييم نشاط علاجين جديدين من المضادات الفطرية في المختبرات للأدوية الجديدة وهما nikkomycin (nik Z) وdiphenyl diselenide (PhSe) ضد الفطر المقاوم لجميع
المضادات والمعروف بـ "كانديدا أوريوس".
وقال الحاتمي: "فطر كانديدا أوريوس يُعدُّ أحد مسببات الأمراض الفطرية الناشئة ويُمثل مصدر قلق عالمي، ويرجع ذلك في الغالب إلى مقاومته للعديد من الأدوية المضادة للفطريات المتوفرة حاليًّا".