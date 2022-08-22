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https://sputnikarabic.ae/20220822/مركز-المصالحة-يرصد-عمليتي-إطلاق-النار-من-قبل-إرهابي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1066745252.html
مركز المصالحة يرصد عمليتي إطلاق النار من قبل إرهابي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
مركز المصالحة يرصد عمليتي إطلاق النار من قبل إرهابي النصرة في منطقة إدلب بسوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي(المحظور في روسيا)، نفذوا عمليتي إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T21:51+0000
2022-08-22T21:51+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية يوم الاثنين ، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عمليتي قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب واللاذقية.وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بريف حلب أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد.
https://sputnikarabic.ae/20220812/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-السورية-1066352976.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مركز المصالحة يرصد عمليتي إطلاق النار من قبل إرهابي النصرة في منطقة إدلب بسوريا

21:51 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourأطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021.
أطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي(المحظور في روسيا)، نفذوا عمليتي إطلاق نار في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا .
موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية يوم الاثنين ، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عمليتي قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل عملية قصف واحدة في كل من محافظة حلب واللاذقية.
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
مركز المصالحة الروسي يرصد 3 حالات قصف من إرهابيي "النصرة" في إدلب السورية
12 أغسطس, 22:39 GMT
وأشار إلى أن قصف المسلحين على مواقع الجيش السوري بريف حلب أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد.
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