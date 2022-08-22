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https://sputnikarabic.ae/20220822/مستخدم-تسلا-يفتح-باب-سيارته-بواسطة-شريحة-مزروعة-داخل-يده-فيديو-1066732855.html
مستخدم "تسلا" يفتح باب سيارته بواسطة شريحة مزروعة داخل يده... فيديو
مستخدم "تسلا" يفتح باب سيارته بواسطة شريحة مزروعة داخل يده... فيديو
ابتكر أحد مستخدمي سيارات شركة "تسلا" طريقة جديدة لفتح باب سيارته الكهربائية، دون الحاجة للجوء إلى هاتفه الذكي. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T15:13+0000
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وقام المستخدم، براندون دالالي، بزرع شريحة صغيرة أسفل الجلد في يده اليمنى، لفتح باب سيارته، كما يوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر".وتم زرع شريحة "VivoKey Apex" في يد دالالي بواسطة شخص محترف، وهي غير تلامسية، ومغطاة بمادة متوافقة حيويا، وتستخدم نفس الاتصال قريب المدى "NFC" الذي تعتمد عليه خدمة الدفع "آبل باي" من شركة "آبل" الأمريكية.وبعد خضوعه لعملية الزرع، التي كلفت 400 دولار أمريكي، أصبح براندون دالالي يستخدم يده اليمنى لفتح سيارة "تسلا" التي يملكها.وأكد دالالي أنه لجأ لهذه الطريقة، بعدما لاحظ أنه لا يستطيع الاعتماد على تقنية "البلوتوث" في هاتفه الذكي طوال الوقت لفتح باب سيارته، موضحا أنها لا تفتح الباب طوال الوقت.وكشف دالالي أن الشريحة ليست الأولى المزروعة داخل جسده، موضحا في تصريحات لموقع "تيسلاراتي" أن لديه شريحة صغيرة مزروعة في يده اليسرى، والتي تحمل معلومات الاتصال والبيانات الطبية الخاصة به، ومفتاح منزله.وقال: "كانت الفكرة كلها أن يكون لدي مفتاح منزلي في يدي اليسرى ومفتاح سيارتي في يدي اليمنى".وسخر براندون دالالي من المخاوف التي سمعها من مشاهدي الفيديو الخاص به عبر الإنترنت، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن سلامته، مؤكدا "نحن في فجر هذه التكنولوجيا والشريحة منتج متخصص للغاية".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مستخدم "تسلا" يفتح باب سيارته بواسطة شريحة مزروعة داخل يده... فيديو

15:13 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / VIVEK PRAKASHسيارات "تسلا" الكهربائية
سيارات تسلا الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
سيارات "تسلا" الكهربائية
© AFP 2022 / VIVEK PRAKASH
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ابتكر أحد مستخدمي سيارات شركة "تسلا" طريقة جديدة لفتح باب سيارته الكهربائية، دون الحاجة للجوء إلى هاتفه الذكي.
وقام المستخدم، براندون دالالي، بزرع شريحة صغيرة أسفل الجلد في يده اليمنى، لفتح باب سيارته، كما يوضح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر".
وتم زرع شريحة "VivoKey Apex" في يد دالالي بواسطة شخص محترف، وهي غير تلامسية، ومغطاة بمادة متوافقة حيويا، وتستخدم نفس الاتصال قريب المدى "NFC" الذي تعتمد عليه خدمة الدفع "آبل باي" من شركة "آبل" الأمريكية.
وبعد خضوعه لعملية الزرع، التي كلفت 400 دولار أمريكي، أصبح براندون دالالي يستخدم يده اليمنى لفتح سيارة "تسلا" التي يملكها.
وأكد دالالي أنه لجأ لهذه الطريقة، بعدما لاحظ أنه لا يستطيع الاعتماد على تقنية "البلوتوث" في هاتفه الذكي طوال الوقت لفتح باب سيارته، موضحا أنها لا تفتح الباب طوال الوقت.
وكشف دالالي أن الشريحة ليست الأولى المزروعة داخل جسده، موضحا في تصريحات لموقع "تيسلاراتي" أن لديه شريحة صغيرة مزروعة في يده اليسرى، والتي تحمل معلومات الاتصال والبيانات الطبية الخاصة به، ومفتاح منزله.
وقال: "كانت الفكرة كلها أن يكون لدي مفتاح منزلي في يدي اليسرى ومفتاح سيارتي في يدي اليمنى".
وسخر براندون دالالي من المخاوف التي سمعها من مشاهدي الفيديو الخاص به عبر الإنترنت، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن سلامته، مؤكدا "نحن في فجر هذه التكنولوجيا والشريحة منتج متخصص للغاية".
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