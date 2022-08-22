https://sputnikarabic.ae/20220822/مصر-تستضيف-قمة-عربية-خماسية-الرئيس-الفلسطيني-يزور-تركيا-الإمارات-تعيد-سفيرها-إلى-طهران--1066728832.html

مصر تستضيف قمة عربية خماسية.. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا.. الإمارات تعيد سفيرها إلى طهران

مصر تستضيف قمة عربية خماسية.. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا.. الإمارات تعيد سفيرها إلى طهران

تستضيف مدينة العلمين المصرية قمة تجمع قادة مصر والعراق والأردن والإمارات والبحرين، وتبحث قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن بالمنطقة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T13:44+0000

2022-08-22T13:44+0000

2022-08-22T13:44+0000

راديو

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مصر تستضيف قمة عربية خماسية.. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا.. الإمارات تعيد سفيرها إلى طهران مصر تستضيف قمة عربية خماسية.. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا.. الإمارات تعيد سفيرها إلى طهران

تأتي القمة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الخمس، بما يخدم العمل العربي المشترك، لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية.وستبرز عدة ملفات على طاولة المباحثات بين القادة العرب على رأسها الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على العالم العربي، لا سيما ما يخص الطاقة والغذاء. كما سيتم التطرق للقضية الفلسطينية، والأوضاع في العراق وليبيا واليمن، وضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، وكذلك استمرار أزمة سد النهضة.ويقول الكاتب المتخصص في شؤون الجامعة العربية، صلاح جمعة لـ"راديو سبوتنيك"، إن "مصر والعراق والأردن سبق أن شكلت آلية استراتيجية للشراكة، وهذه الدول الثلاث عقدت لقاءات على مستويات القمة، وانضمت الإمارات والبحرين فيما بعد لهذه الآلية، وبالتالي فإن هذا التجمع هو للشراكة وتوطين الصناعة والتبادل التجاري".وأشار إلى أن "القمة تأتي في ظروف دولية مهمة، خاصة تداعيات الأزمة الأوكرانية، واجتمعت الدول لتنسيق المواقف للخروج من هذه الأزمة وتخفيف آثارها، بالاضافة إلى قضايا أخرى تكاملية من بينها موضوع الغاز والربط الكهربائي".وأكد جمعة أن "هذا المنتدى مفتوح للدول العربية التي تؤمن بأهدافه، وقد نشهد قريبا انضمام دول خليجية هامة، وبالتالي سيتم تعزيزه اقتصاديا وسياسيا، ما يمثل نواة شراكة حقيقية قائمة على المصالح وليس على مجرد الأخوة".=========================================تزامنا مع تحسن العلاقات التركية الاسرائيلية.. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا بدعوة من أردوغانيزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة التركية أنقرة بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.تستغرق الزيارة ثلاثة أيام، ويبحث فيها الرئيسان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب اطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية، ومشاورات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.يأتي ذلك تزامنا مع التحسن الملحوظ في العلاقات الإسرائيلية التركية مؤخرا، والذي توج بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل وتبادل السفراء.ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عبد المجيد سويلم، أن العلاقات التركية مع إسرائيل هي الموضوع الرئيس في مباحثات عباس في أنقرة، لأن تركيا تشعر بأن هذا التطبيع المتسارع يحتاج إلى نوع من التفسير لذوي الاهتمام الخاص، وفلسطين هي المهتمة بنتائج هذا التطبيع، وربما يحتاج أردوغان إلى هذه الزيارة وهذا التبرير الذي سيقدمه للرئيس الفلسطيني، كما أن أردوغان أمام حالة صعبة الآن، فهو مقبل على انتخابات وضعه فيها ليس ثابتا، الأمر الذي يحتم عليه نوعا من العلاقات العامة التي تحاول امتصاص ردود الأفعال".وأشار إلى أن الرئيس التركي "ربما اعتقد أن استدعاء الرئيس عباس قد يطمئن الفلسطينيين ويخفف من العبء المعنوي الذي يتركه التطبيع"، لافتا إلى أن "الفلسطينيين لايريدون أن يطمئنوا بقدر ما تريد تركيا أن تطمئنهم بأن التطبيع لن يكون على حساب القضية، وهذ مايريد أردوغان شرحه للرئيس".واعتبر سويلم أن "هناك استدارة كبيرة في السياسة التركية من حيث الجوهر، ولا يمكن النظر إلى التحول في علاقاتها مع إسرائيل بمعزل عن هذه الاستدارة".الإمارات تعلن إعادة سفيرها إلى طهران تنفيذا لقرارها السابق في رفع تمثيلها الدبلوماسي إلى درجة سفيرأعلنت الإمارات إعادة سفيرها سيف محمد الزعابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران في الأيام المقبلة.وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز علاقاتها مع إيران، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، بعد اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في يوليو/تموز الماضي.وأكدت الوزارة أن عودة سفيرها لدى إيران، يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة.قال المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، إن "حكومة رئيسي اتجهت منذ أن استلمت الحكم في طهران إلى فتح ذراعيها للتوافق والتعاون مع دول الجوار، خاصة الدول العربية، وأصبح من أولويات رئيسي الآن فتح مجالات التعاون مع دول الخليج ومن ضمنها الإمارات، لذلك كانت أولى زياراته الدولية في الخليج، لفتح آفاق رئيسية، حيث يعتقد أنه يمكن الحفاظ على أمن المنطقة وفتح مجالات اقتصادية بالتعاون مع دول الجوار".واعتبر غروي أنه "بعد الفشل في ملف اليمن وسوريا وغيرها في السنوات الماضية توصل الإماراتيون والكويتيون وغيرهم إلى الاستنتاج بأنه لايمكن معادة إيران، وهو خطأ استراتيجي بالمعنى الواقعي، لذلك نرى أن الكويت أرسلت سفيرها والآن الإمارات ولا شك أن السعودية ماضية في هذه السياسة، بعد أن أيقنوا أنه لايمكن الذهاب بعيدا بسياسات الولايات المتحدة التي لم تعد كما كانت، خاصة بعدما رأيناه في أوكرانيا وبعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...

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