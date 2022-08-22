https://sputnikarabic.ae/20220822/مصر-تعلن-عقد-لقاء-أخوي-خاص-مع-قادة-الإمارات-والأردن-والبحرين-والعراق-في-العلمين-1066737634.html
مصر تعلن عقد "لقاء أخوي خاص" مع قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق في العلمين
مصر تعلن عقد "لقاء أخوي خاص" مع قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق في العلمين
أصدرت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن القمة العربية الخماسية المقامة في مدينة العلمين المصرية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:45+0000
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وذكر البيان أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، وبحضور الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي".وأضاف البيان المصري أن "السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معربا سيادته عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية".وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم".يذكر أن مصدرا دبلوماسيا مصريا أفاد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أمس الأحد، بأن مدينة العلمين المصرية، ستحتضن اليوم الاثنين، 22 أغسطس/ آب، قمة خماسية عربية، تجمع الأردن والإمارات والبحرين والعراق، بالإضافة إلى البلد المضيف، لبحث تطوُّرات المنطقة.وتجدر الإشارة إلى أن القمة ستبحث قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن، بالمنطقة، وذلك وفقاً للمصدر الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، الذي رفض الكشف عن اسمه.وتأتي القمة الخماسية بعد نحو شهر من القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية، وشارك فيها زعماء الدول ذاتها إلى جانب الكويت وعُمان وقطر، والرئيس الأميركي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20220822/قمة-خماسية-في-مصر-هذه-الملفات-على-طاولة-لقاء-القادة-العرب-1066736806.html
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مصر, العراق, أخبار الأردن, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر, العراق, أخبار الأردن, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار مصر الآن
مصر تعلن عقد "لقاء أخوي خاص" مع قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق في العلمين
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أصدرت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن القمة العربية الخماسية المقامة في مدينة العلمين المصرية.
وذكر البيان
أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، وبحضور الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي".
وأضاف البيان المصري أن "السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معربا سيادته عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية".
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم".
يذكر أن مصدرا دبلوماسيا مصريا أفاد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
"، أمس الأحد، بأن مدينة العلمين المصرية، ستحتضن اليوم الاثنين، 22 أغسطس/ آب، قمة خماسية عربية
، تجمع الأردن والإمارات والبحرين والعراق، بالإضافة إلى البلد المضيف، لبحث تطوُّرات المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن القمة ستبحث قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن، بالمنطقة، وذلك وفقاً للمصدر الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، الذي رفض الكشف عن اسمه.
وتأتي القمة الخماسية بعد نحو شهر من القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية، وشارك فيها زعماء الدول ذاتها إلى جانب الكويت وعُمان وقطر، والرئيس الأميركي، جو بايدن.