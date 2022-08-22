https://sputnikarabic.ae/20220822/مصر-تعلن-عقد-لقاء-أخوي-خاص-مع-قادة-الإمارات-والأردن-والبحرين-والعراق-في-العلمين-1066737634.html

مصر تعلن عقد "لقاء أخوي خاص" مع قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق في العلمين

مصر تعلن عقد "لقاء أخوي خاص" مع قادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق في العلمين

أصدرت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن القمة العربية الخماسية المقامة في مدينة العلمين المصرية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T16:45+0000

2022-08-22T16:45+0000

2022-08-22T16:45+0000

مصر

العراق

أخبار الأردن

البحرين

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

العالم العربي

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1066737454_0:0:2801:1575_1920x0_80_0_0_3ad7ed64ad876aca3cfeb0c5f6b6f9d9.jpg

وذكر البيان أن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، وبحضور الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلا من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي".وأضاف البيان المصري أن "السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معربا سيادته عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية".وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم".يذكر أن مصدرا دبلوماسيا مصريا أفاد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أمس الأحد، بأن مدينة العلمين المصرية، ستحتضن اليوم الاثنين، 22 أغسطس/ آب، قمة خماسية عربية، تجمع الأردن والإمارات والبحرين والعراق، بالإضافة إلى البلد المضيف، لبحث تطوُّرات المنطقة.وتجدر الإشارة إلى أن القمة ستبحث قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن، بالمنطقة، وذلك وفقاً للمصدر الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، الذي رفض الكشف عن اسمه.وتأتي القمة الخماسية بعد نحو شهر من القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية، وشارك فيها زعماء الدول ذاتها إلى جانب الكويت وعُمان وقطر، والرئيس الأميركي، جو بايدن.

https://sputnikarabic.ae/20220822/قمة-خماسية-في-مصر-هذه-الملفات-على-طاولة-لقاء-القادة-العرب-1066736806.html

مصر

العراق

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, العراق, أخبار الأردن, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, أخبار مصر الآن