https://sputnikarabic.ae/20220822/مقر-إقامة-رئيس-كوريا-الجنوبية-السابق-يشهد-تعزيزا-في-الإجراءات-الأمنية-بعد-هتافات-ضده-1066710982.html
مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق يشهد تعزيزا في الإجراءات الأمنية بعد هتافات ضده
مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق يشهد تعزيزا في الإجراءات الأمنية بعد هتافات ضده
عاد الهدوء إلى مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، بعد تعزيز الإجراءات الأمنية هناك. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:13+0000
2022-08-22T09:13+0000
2022-08-22T09:13+0000
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وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بعد أن شهدت قرية بيونغسان الريفية الواقعة في جنوب شرق البلاد، حيث يقع مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي، ضوضاء عالية ولغة مسيئة من المتظاهرين المناهضين لمون، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وحتى الأسبوع الماضي، كانت الضوضاء والصراخ من المتظاهرين المناهضين للرئيس الكوري الجنوبي السابق لا تتوقف في قرية بيونغسان، والتي تضم 54 أسرة فقط، منذ أن وصلت عائلته إلى منزلها الجديد هناك في 11 مايو/ أيار بعد تقاعده.وكان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أصدر تعليمات بتعزيز الإجراءات الأمنية في منزل سلفه، كما أمر بحظر التجمعات على بعد 300 متر من مقر إقامته، اعتبارا من اليوم الاثنين.وتم نصب سياج حديدي عند مدخل قرية بيونغسان، وأوقف رجال الأمن وضباط الشرطة جميع السيارات المتجهة إلى القرية لفحصها واحدة تلو الأخرى، فيما لم يُسمح بدخول السيارات المزودة بمكبرات صوت إلى القرية.كما تم سؤال جميع زوار القرية عن وجهاتهم والغرض من زياراتهم، وتم فحص متعلقاتهم الشخصية قبل الدخول، ويتم فحص متعلقاتهم الشخصية، ويحظر استخدام المواد القابلة للاشتعال، مثل البارود والبنادق والسيوف والمتفجرات والأدوات الخطيرة الأخرى.وبفضل الإجراءات الأمنية الصارمة، اختفت من القرية صيحات متكررة ومليئة بالشتائم من قبل المتظاهرين اليمينيين غير الراضين عن الطريقة التي أدار بها رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، البلاد لمدة 5 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220422/زعيم-كوريا-الشمالية-ونظيره-الجنوبي-المنتهية-ولايته-مون-جاي-إن-يتبادلان-رسائل-ودية-1061500850.html
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كوريا الجنوبية, العالم
مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق يشهد تعزيزا في الإجراءات الأمنية بعد هتافات ضده
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عاد الهدوء إلى مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، بعد تعزيز الإجراءات الأمنية هناك.
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بعد أن شهدت قرية بيونغسان الريفية الواقعة في جنوب شرق البلاد، حيث يقع مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي، ضوضاء عالية ولغة مسيئة من المتظاهرين المناهضين لمون، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وحتى الأسبوع الماضي، كانت الضوضاء والصراخ من المتظاهرين المناهضين للرئيس الكوري الجنوبي السابق لا تتوقف في قرية بيونغسان، والتي تضم 54 أسرة فقط، منذ أن وصلت عائلته إلى منزلها الجديد هناك في 11 مايو/ أيار بعد تقاعده.
وكان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أصدر تعليمات بتعزيز الإجراءات الأمنية في منزل سلفه، كما أمر بحظر التجمعات على بعد 300 متر من مقر إقامته، اعتبارا من اليوم الاثنين.
وتم نصب سياج حديدي عند مدخل قرية بيونغسان، وأوقف رجال الأمن وضباط الشرطة جميع السيارات المتجهة إلى القرية لفحصها واحدة تلو الأخرى، فيما لم يُسمح بدخول السيارات المزودة بمكبرات صوت إلى القرية.
كما تم سؤال جميع زوار القرية عن وجهاتهم والغرض من زياراتهم، وتم فحص متعلقاتهم الشخصية قبل الدخول، ويتم فحص متعلقاتهم الشخصية، ويحظر استخدام المواد القابلة للاشتعال، مثل البارود والبنادق والسيوف والمتفجرات والأدوات الخطيرة الأخرى.
وبفضل الإجراءات الأمنية الصارمة، اختفت من القرية صيحات متكررة ومليئة بالشتائم من قبل المتظاهرين اليمينيين غير الراضين عن الطريقة التي أدار بها رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، البلاد لمدة 5 سنوات.