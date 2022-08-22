https://sputnikarabic.ae/20220822/من-يزيد؟-ميدفيديف-يتوقع-زيادة-أخرى-في-سعر-الغاز-عالميا-1066709418.html
"من يزيد؟"... ميدفيديف يتوقع زيادة أخرى في سعر الغاز عالميا
"من يزيد؟"... ميدفيديف يتوقع زيادة أخرى في سعر الغاز عالميا
علق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على سعر الغاز الذي تخطى عتبة الـ2800 دولار. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T08:31+0000
2022-08-22T08:31+0000
2022-08-22T08:31+0000
اقتصاد
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وقال ميدفيديف في منشور على قناته على "تلغرام": "الغاز 2800 دولار لكل ألف متر مكعب. وضع التقشف. يبدو أن شولتز فقط الذي يبحث عن الغاز في كندا. لقد تم غسله بالكامل. ماذا سيحدث للسعر في نهاية العام؟ 3000 دولار؟ 4000 دولار؟ من يزيد، أيها السادة؟".قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول في اليوم الأول من الأسبوع فوق 2800 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات من بورصة لندن ICE.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة "غازبروم" أنه سيتم تعليق نقل الغاز عبر "نورد ستريم" لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة (GCU) في محطة ضاغط "بورتوفايا" (CS).
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"من يزيد؟"... ميدفيديف يتوقع زيادة أخرى في سعر الغاز عالميا
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علق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على سعر الغاز الذي تخطى عتبة الـ2800 دولار.
وقال ميدفيديف في منشور على قناته على "تلغرام
": "الغاز 2800 دولار لكل ألف متر مكعب. وضع التقشف. يبدو أن شولتز فقط الذي يبحث عن الغاز في كندا. لقد تم غسله بالكامل. ماذا سيحدث للسعر في نهاية العام؟ 3000 دولار؟ 4000 دولار؟ من يزيد، أيها السادة؟".
هذا وتجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 2900 دولار أمريكي للمرة الأولى في مارس الماضي، حيث ارتفعت بنحو 15%.
قفزت العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول
في اليوم الأول من الأسبوع فوق 2800 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات من بورصة لندن ICE.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت شركة "غازبروم" أنه سيتم تعليق نقل الغاز عبر "نورد ستريم" لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس/آب إلى 2 سبتمبر/أيلول، بسبب الصيانة المجدولة لوحدة ضاغط الغاز العاملة الوحيدة (GCU) في محطة ضاغط "بورتوفايا" (CS).