https://sputnikarabic.ae/20220822/موديز-قد-تنخفض-قيمة-الجنيه-أمام-الدولار-تدريجيا-وذلك-مرهون-بالاستثمارات-الخليجية-1066726097.html
"موديز": قد تنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار تدريجيا وذلك مرهون بالاستثمارات الخليجية
"موديز": قد تنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار تدريجيا وذلك مرهون بالاستثمارات الخليجية
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إنها تتوقع قيام المسؤولين في البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه تدريجيا، من أجل تجنب زيادات جديدة في... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:28+0000
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وتابعت في تقرير لها أن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل أخرى، من بينها التمويل من دول مجلس التعاون الخليجي، والتدفقات الخارجية المحتملة، وفقا لموقع "مصراوي".لكن بينت وكالة "موديز" أن هذه السياسة تحمل في طياتها بعض المخاطر، وهي احتمالية أنها ستزيد سياسة سعر الصرف غير المرنة من تأخر الإنفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، وبالتالي الوصول إلى أسواق الدين العالمية.كما أشارت "موديز" في تقريرها إلى أن "تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، صاحب العلاقات الإقليمية الوثيقة خلال فترة عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، يتزامن مع تعرض مصر المالي المتزايد لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعكس في التدفقات الكبيرة من المنطقة التي عوّضت على المدى القصير تدفقات الاستثمار في أدوات الدين من المستثمرين الأجانب".وفي الأسبوع الماضي، قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعيين المصرفي حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لمحافظ البنك المركزي المستقيل، طارق عامر.وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية إن قرار السيسي بتعيين عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، جاء لأن القانون المصري يلزم رئيس الجمهورية بأخذ موافقة البرلمان على تعيين محافظ البنك المركزي.
https://sputnikarabic.ae/20210121/موديز-تمنح-البنوك-المصرية-نظرة-مستقبلية-مستقرة-بدعم-السيولة-النقدية-1047869259.html
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"موديز": قد تنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار تدريجيا وذلك مرهون بالاستثمارات الخليجية
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قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إنها تتوقع قيام المسؤولين في البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه تدريجيا، من أجل تجنب زيادات جديدة في معدلات التضخم.
وتابعت في تقرير لها أن نجاح هذا المسار يعتمد على عوامل أخرى، من بينها التمويل من دول مجلس التعاون الخليجي، والتدفقات الخارجية المحتملة، وفقا لموقع
"مصراوي".
لكن بينت وكالة "موديز" أن هذه السياسة تحمل في طياتها بعض المخاطر، وهي احتمالية أنها ستزيد سياسة سعر الصرف غير المرنة من تأخر الإنفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، وبالتالي الوصول إلى أسواق الدين العالمية.
كما أشارت "موديز" في تقريرها إلى أن "تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، صاحب العلاقات الإقليمية الوثيقة خلال فترة عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، ولا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، يتزامن مع تعرض مصر المالي المتزايد لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعكس في التدفقات الكبيرة من المنطقة التي عوّضت على المدى القصير تدفقات الاستثمار في أدوات الدين من المستثمرين الأجانب".
وفي الأسبوع الماضي، قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعيين المصرفي حسن عبد الله
، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لمحافظ البنك المركزي المستقيل، طارق عامر.
وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية إن قرار السيسي بتعيين عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، جاء لأن القانون المصري يلزم رئيس الجمهورية بأخذ موافقة البرلمان على تعيين محافظ البنك المركزي.