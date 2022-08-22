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https://sputnikarabic.ae/20220822/موسكو-إذا-رفضت-إستونيا-تسليم-المتهمة-في-مقتل-دوغينا-فهناك-أسباب-لاتخاذ-إجراءات-صارمة-1066725665.html
موسكو: إذا رفضت إستونيا تسليم المتهمة في مقتل دوغينا فهناك أسباب لاتخاذ إجراءات صارمة
موسكو: إذا رفضت إستونيا تسليم المتهمة في مقتل دوغينا فهناك أسباب لاتخاذ إجراءات صارمة
يعتقد فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي،أنه إذا رفضت إستونيا تسليم ناتاليا فوفك، المشتبه بها في مقتل... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:23+0000
2022-08-22T13:23+0000
العالم
روسيا
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وقال جباروف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الاثنين: "إذا رفضت إستونيا تسليم المجرمة ناتاليا فوفك إلى روسيا، ولا يوجد شك عمليًا في أنه سيكون هناك رفض، فهناك كل الأسباب التي تجعل روسيا الاتحادية تتخذ إجراءات صارمة ضد الدولة الإستونية التي تؤوي إرهابيا".وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "بعد انفجار محكوم لسيارة تويوتا لاند كروزر برادو تقودها دوغينا، في 21 أغسطس/آب 2022، غادرت فوفك وابنتها عبر منطقة بسكوف إلى إستونيا".وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220822/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-ملابسات-اغتيال-داريا-دوغينا-1066718518.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

موسكو: إذا رفضت إستونيا تسليم المتهمة في مقتل دوغينا فهناك أسباب لاتخاذ إجراءات صارمة

13:23 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev / الذهاب إلى بنك الصورداريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev
/
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يعتقد فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي،أنه إذا رفضت إستونيا تسليم ناتاليا فوفك، المشتبه بها في مقتل الصحفية داريا دوغينا، إلى روسيا، فهناك كل الأسباب التي تجعل روسيا تتخذ إجراءات صارمة ضد تالين.
وقال جباروف في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الاثنين: "إذا رفضت إستونيا تسليم المجرمة ناتاليا فوفك إلى روسيا، ولا يوجد شك عمليًا في أنه سيكون هناك رفض، فهناك كل الأسباب التي تجعل روسيا الاتحادية تتخذ إجراءات صارمة ضد الدولة الإستونية التي تؤوي إرهابيا".
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "بعد انفجار محكوم لسيارة تويوتا لاند كروزر برادو تقودها دوغينا، في 21 أغسطس/آب 2022، غادرت فوفك وابنتها عبر منطقة بسكوف إلى إستونيا".
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف ملابسات اغتيال داريا دوغينا
11:47 GMT
وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.
وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.
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