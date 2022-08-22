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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220822/موسكو-تذكير-الناتو-بمخاطر-تجاهل-خطوط-حمراء-1066706391.html
موسكو.. تذكير الناتو بمخاطر تجاهل "خطوط حمراء"
موسكو.. تذكير الناتو بمخاطر تجاهل "خطوط حمراء"
حذر نائب وزير خارجية روسيا من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T05:37+0000
2022-08-22T05:55+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشار سيرغي ريابكوف في تصريحات صحفية إلى أنه يمكن أن يحدث هذا إذا تمادت دول حلف الناتو في تجاهل ما رسمته روسيا من خطوط حمراء.وازداد احتمال حدوث صدام عسكري بين روسيا ودول أعضاء في حلف الناتو تملك الأسلحة النووية بعدما تفاقمت واحتدمت "الأزمة الأوكرانية بسبب نظام الحكم في كييف ورعاته الغربيين".ونوه نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه لا يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية إلا في سبيل صد الهجوم والدفاع عن النفس.وأعلنت روسيا عن وجود خطوط حمراء يؤدي تجاوزها إلى ما لا يحمد عقباه في نهاية عام 2021، عندما ناشدت الدول الغربية التعهد بعدم مواصلة زحف الناتو على روسيا ورفض ضم أوكرانيا إلى الحلف ورفض إقامة القواعد العسكرية في أراضي الجمهوريات السوفيتية السابقة.
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روسيا

موسكو.. تذكير الناتو بمخاطر تجاهل "خطوط حمراء"

05:37 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 05:55 GMT 22.08.2022)
© Sputnik . Michael Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Michael Voskresenskiy
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حذر نائب وزير خارجية روسيا من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية.
وأشار سيرغي ريابكوف في تصريحات صحفية إلى أنه يمكن أن يحدث هذا إذا تمادت دول حلف الناتو في تجاهل ما رسمته روسيا من خطوط حمراء.
وازداد احتمال حدوث صدام عسكري بين روسيا ودول أعضاء في حلف الناتو تملك الأسلحة النووية بعدما تفاقمت واحتدمت "الأزمة الأوكرانية بسبب نظام الحكم في كييف ورعاته الغربيين".
ونوه نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه لا يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية إلا في سبيل صد الهجوم والدفاع عن النفس.
وأعلنت روسيا عن وجود خطوط حمراء يؤدي تجاوزها إلى ما لا يحمد عقباه في نهاية عام 2021، عندما ناشدت الدول الغربية التعهد بعدم مواصلة زحف الناتو على روسيا ورفض ضم أوكرانيا إلى الحلف ورفض إقامة القواعد العسكرية في أراضي الجمهوريات السوفيتية السابقة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
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