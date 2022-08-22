https://sputnikarabic.ae/20220822/نائب-روسي-كييف-ترسل-طائرات-مسيرة-إلى-سماء-القرم-في-مهمة-انتحارية-1066715660.html

نائب روسي: كييف ترسل طائرات مسيرة إلى سماء القرم في مهمة انتحارية

نائب روسي: كييف ترسل طائرات مسيرة إلى سماء القرم في مهمة انتحارية

اعتبر النائب ليونيد باباشوف، العضو في مجلس النواب الروسي (الدوما)، هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم بمثابة الانتحار. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T10:23+0000

2022-08-22T10:23+0000

2022-08-22T10:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأعلنت سلطات شبه جزيرة القرم في وقت سابق من يوم 22 أغسطس/آب إسقاط جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية التي حاولت الإغارة على القرم.وقال النائب باباشوف للصحفيين: "إن إرسال الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى سماء القرم معناه إعدامها".في ظنه فإن نظام الحكم في أوكرانيا يحاول مهاجمة القرم بالطائرات المسيرة لاستدرار المساعدات الجديدة من رعاته الأمريكيين.

https://sputnikarabic.ae/20220819/القرم-لا-بد-من-ارتداد-السلاح-الأمريكي-إلى-نحور-مستخدميه-1066604530.html

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