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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220822/نائب-روسي-كييف-ترسل-طائرات-مسيرة-إلى-سماء-القرم-في-مهمة-انتحارية-1066715660.html
نائب روسي: كييف ترسل طائرات مسيرة إلى سماء القرم في مهمة انتحارية
نائب روسي: كييف ترسل طائرات مسيرة إلى سماء القرم في مهمة انتحارية
اعتبر النائب ليونيد باباشوف، العضو في مجلس النواب الروسي (الدوما)، هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم بمثابة الانتحار. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T10:23+0000
2022-08-22T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعلنت سلطات شبه جزيرة القرم في وقت سابق من يوم 22 أغسطس/آب إسقاط جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية التي حاولت الإغارة على القرم.وقال النائب باباشوف للصحفيين: "إن إرسال الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى سماء القرم معناه إعدامها".في ظنه فإن نظام الحكم في أوكرانيا يحاول مهاجمة القرم بالطائرات المسيرة لاستدرار المساعدات الجديدة من رعاته الأمريكيين.
https://sputnikarabic.ae/20220819/القرم-لا-بد-من-ارتداد-السلاح-الأمريكي-إلى-نحور-مستخدميه-1066604530.html
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نائب روسي: كييف ترسل طائرات مسيرة إلى سماء القرم في مهمة انتحارية

10:23 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 22.08.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات مسيرة
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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اعتبر النائب ليونيد باباشوف، العضو في مجلس النواب الروسي (الدوما)، هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم بمثابة الانتحار.
وأعلنت سلطات شبه جزيرة القرم في وقت سابق من يوم 22 أغسطس/آب إسقاط جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية التي حاولت الإغارة على القرم.
وقال النائب باباشوف للصحفيين: "إن إرسال الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى سماء القرم معناه إعدامها".
في ظنه فإن نظام الحكم في أوكرانيا يحاول مهاجمة القرم بالطائرات المسيرة لاستدرار المساعدات الجديدة من رعاته الأمريكيين.
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القرم... لا بد من ارتداد السلاح الأمريكي إلى نحور مستخدميه
19 أغسطس, 06:14 GMT
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:06 GMT
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