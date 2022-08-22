https://sputnikarabic.ae/20220822/نصرالله-التهديدات-الإسرائيلية-بخصوص-ترسيم-الحدود-البحرية-لا-قيمة-لها-1066745363.html
نصرالله: التهديدات الإسرائيلية بخصوص ترسيم الحدود البحرية لا قيمة لها
نصرالله: التهديدات الإسرائيلية بخصوص ترسيم الحدود البحرية لا قيمة لها
قال الأمين العام لحزب الله، اللبناني حسن نصر الله إن التهديدات الإسرائيلية بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وإسرائيل "لا قيمة لها". 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T21:56+0000
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وأكد نصر الله في كلمة له خلال مهرجان أقامه حزب الله بمناسبة اختتام فعاليات "الأربعون ربيعاً" أن "التهديدات الإسرائيلية بخصوص الترسيم لا قيمة لها، فقرارنا وتوجهنا واضحا، وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه".وأمس أجرى رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، جولة على الحدود مع لبنان، للاطلاع على الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل. وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن "ليفي أجرى جولة أمنية على الحدود اللبنانية، وتلقى لمحة عامة من ضباط في القيادة الشمالية عن الجدل الدائر حول الحدود البحرية الاقتصادية".وأضافت القناة أن "ليفي دخل إلى نفق لحزب الله اكتشف سابقا في منطقة (موشاف زرعيت)".وأثناء وجوده داخل النفق، قال ليفي إنه "يجب ألا نصمت في مواجهة التحديات التي يحاول (حزب الله) أن يفرضها علينا".وأضاف: "اتفاقية الحدود البحرية من مصلحة الطرفين والتوصل إليها يأتي من خلال المفاوضات وليس التهديدات العقيمة والعبثية، التي لن تردع إسرائيل عن ممارسة سيادتها".وتابع ليفي: "الجيش مستعد للسيناريوهات المختلفة ويتفهم التحدي جيدا".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا، أوائل الشهر الماضي، الحكومة اللبنانية إلى أن تضغط من أجل وقف ما أسماها "اعتداءات حزب الله على منصات الغاز الإسرائيلية".ونقل أوفير غندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن لابيد، في تصريحات صحفية، قوله "على الحكومة اللبنانية أن تكبح جماح حزب الله إزاء هذه الاعتداءات وإلا فنحن سنضطر للقيام بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20220821/رئيس-الكنيست-الإسرائيلي-يتجول-على-الحدود-مع-لبنان-ويوجه-رسالة-لـ-حزب-الله-1066692014.html
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لبنان, أخبار لبنان, حسن نصر الله, إسرائيل, العالم العربي
نصرالله: التهديدات الإسرائيلية بخصوص ترسيم الحدود البحرية لا قيمة لها
21:56 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 22.08.2022) تابعنا عبر
قال الأمين العام لحزب الله، اللبناني حسن نصر الله إن التهديدات الإسرائيلية بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وإسرائيل "لا قيمة لها".
وأكد نصر الله في كلمة له خلال مهرجان أقامه حزب الله بمناسبة اختتام فعاليات "الأربعون ربيعاً" أن "التهديدات الإسرائيلية بخصوص الترسيم لا قيمة لها، فقرارنا وتوجهنا واضحا، وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيء مقتضاه".
وأمس أجرى رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، جولة على الحدود مع لبنان، للاطلاع على الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن "ليفي أجرى جولة أمنية على الحدود اللبنانية، وتلقى لمحة عامة من ضباط في القيادة الشمالية عن الجدل الدائر حول الحدود البحرية الاقتصادية".
وأضافت القناة أن "ليفي دخل إلى نفق لحزب الله اكتشف سابقا في منطقة (موشاف زرعيت)".
وأثناء وجوده داخل النفق، قال ليفي إنه "يجب ألا نصمت في مواجهة التحديات التي يحاول (حزب الله) أن يفرضها علينا".
وأضاف: "اتفاقية الحدود البحرية
من مصلحة الطرفين والتوصل إليها يأتي من خلال المفاوضات وليس التهديدات العقيمة والعبثية، التي لن تردع إسرائيل عن ممارسة سيادتها".
وتابع ليفي: "الجيش مستعد للسيناريوهات المختلفة ويتفهم التحدي جيدا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا، أوائل الشهر الماضي، الحكومة اللبنانية إلى أن تضغط من أجل وقف ما أسماها "اعتداءات حزب الله على منصات الغاز الإسرائيلية".
ونقل أوفير غندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن لابيد، في تصريحات صحفية، قوله "على الحكومة اللبنانية أن تكبح جماح حزب الله
إزاء هذه الاعتداءات وإلا فنحن سنضطر للقيام بذلك".