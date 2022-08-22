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https://sputnikarabic.ae/20220822/نيبينزيا-الغرب-خدعنا-دون-حياء-ولم-يف-بوعوده-1066736158.html
نيبينزيا: الغرب خدعنا دون حياء ولم يف بوعوده
نيبينزيا: الغرب خدعنا دون حياء ولم يف بوعوده
قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية، فاسيلي نيبينزيا، إن "الغرب استغل مشاكل روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ليعلن أنها الخاسرة في الحرب الباردة،... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:19+0000
2022-08-22T16:19+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأضاف نيبينزيا، اليوم الاثنين: "لقد وعدنا (الغرب) بشراكة متكافئة على أساس الثقة والشفافية والمراعاة المتبادلة للمخاوف الأمنية، والتي، من بين أمور أخرى، تضمنت وعدًا بعدم توسيع الناتو نحو الشرق".وتابع نيبينزيا: "لم يفكر أحد في أي شراكة متساوية، علاوة على ذلك، استغلت الدول الغربية مشاكلنا الاقتصادية والسياسية في الفترة الانتقالية وأعلنت أن روسيا هي الخاسرة في الحرب الباردة، ووفق منطقهم، لا يمكن للخاسر أن يطالب بأي شيء".وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين إن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 أغسطس/آب فيما يتعلق بالاستفزازات المستمرة لكييف حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وكتب بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالاستفزازات الأوكرانية المستمرة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن بند جدول الأعمال" التهديدات للسلم والأمن الدوليين". طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحدث في الاجتماع. من المقرر أن تكون الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم 23 أغسطس".
https://sputnikarabic.ae/20220811/نيبينزيا-استهداف-أوكرانيا-لمحطة-زابوروجيه-قد-يؤدي-إلى-كارثة-على-غرار-تشيرنوبل-1066314745.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

نيبينزيا: الغرب خدعنا دون حياء ولم يف بوعوده

16:19 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Nancy Sisil / الذهاب إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
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قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية، فاسيلي نيبينزيا، إن "الغرب استغل مشاكل روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ليعلن أنها الخاسرة في الحرب الباردة، وخادع بلا حياء بموضوع عدم توسع الناتو"، جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقده الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية.
وأضاف نيبينزيا، اليوم الاثنين: "لقد وعدنا (الغرب) بشراكة متكافئة على أساس الثقة والشفافية والمراعاة المتبادلة للمخاوف الأمنية، والتي، من بين أمور أخرى، تضمنت وعدًا بعدم توسيع الناتو نحو الشرق".

وأردف نيبينزيا: "ومن سجلات المحادثات ومذكرات السياسيين الغربيين، أصبح واضحًا أننا خدعنا بشكل مبتذل ودون استحياء من قبل الولايات المتحدة وحلفائها حيث لم يفوا بأي من وعودهم".

سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
نيبينزيا: استهداف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه قد يؤدي إلى كارثة على غرار "تشيرنوبل"
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وتابع نيبينزيا: "لم يفكر أحد في أي شراكة متساوية، علاوة على ذلك، استغلت الدول الغربية مشاكلنا الاقتصادية والسياسية في الفترة الانتقالية وأعلنت أن روسيا هي الخاسرة في الحرب الباردة، ووفق منطقهم، لا يمكن للخاسر أن يطالب بأي شيء".
وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين إن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 أغسطس/آب فيما يتعلق بالاستفزازات المستمرة لكييف حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكتب بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالاستفزازات الأوكرانية المستمرة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن بند جدول الأعمال" التهديدات للسلم والأمن الدوليين". طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحدث في الاجتماع. من المقرر أن تكون الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم 23 أغسطس".
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