https://sputnikarabic.ae/20220822/نيبينزيا-الغرب-خدعنا-دون-حياء-ولم-يف-بوعوده-1066736158.html

نيبينزيا: الغرب خدعنا دون حياء ولم يف بوعوده

نيبينزيا: الغرب خدعنا دون حياء ولم يف بوعوده

قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية، فاسيلي نيبينزيا، إن "الغرب استغل مشاكل روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ليعلن أنها الخاسرة في الحرب الباردة،... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T16:19+0000

2022-08-22T16:19+0000

2022-08-22T16:19+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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وأضاف نيبينزيا، اليوم الاثنين: "لقد وعدنا (الغرب) بشراكة متكافئة على أساس الثقة والشفافية والمراعاة المتبادلة للمخاوف الأمنية، والتي، من بين أمور أخرى، تضمنت وعدًا بعدم توسيع الناتو نحو الشرق".وتابع نيبينزيا: "لم يفكر أحد في أي شراكة متساوية، علاوة على ذلك، استغلت الدول الغربية مشاكلنا الاقتصادية والسياسية في الفترة الانتقالية وأعلنت أن روسيا هي الخاسرة في الحرب الباردة، ووفق منطقهم، لا يمكن للخاسر أن يطالب بأي شيء".وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين إن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 أغسطس/آب فيما يتعلق بالاستفزازات المستمرة لكييف حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وكتب بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالاستفزازات الأوكرانية المستمرة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن بند جدول الأعمال" التهديدات للسلم والأمن الدوليين". طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحدث في الاجتماع. من المقرر أن تكون الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم 23 أغسطس".

https://sputnikarabic.ae/20220811/نيبينزيا-استهداف-أوكرانيا-لمحطة-زابوروجيه-قد-يؤدي-إلى-كارثة-على-غرار-تشيرنوبل-1066314745.html

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