https://sputnikarabic.ae/20220822/وزارة-خارجية-نيوزيلندا-قررنا-توسيع-العقوبات-ضد-روسيا-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1066712248.html
وزارة خارجية نيوزيلندا: تم توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا
وزارة خارجية نيوزيلندا: تم توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا
أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، اليوم الإثنين، توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:54+0000
2022-08-22T09:54+0000
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روسيا
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موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية نقلا عن الوزيرة نانايا ماهوتا، أن: "العقوبات تستند إلى إجراءات سابقة وموجهة ضد الشخصيات السياسية والعسكرية للإدارات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين. وإجراءات اليوم تشمل 48 مسؤولا ومنظمة واحدة".وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، بأن حكومة بلادها أعلنت عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي والقوات المسلحة الروسية.هذا وفرضت نيوزيلندا حتى الآن، عقوبات ضد أكثر من 650 مواطناً روسياً بما فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد 93 منشأة ومؤسسة روسية.وجدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220801/نيوزيلندا-تفرض-عقوبات-على-المجمع-الصناعي-العسكري-والقوات-المسلحة-الروسية-1065838491.html
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روسيا
وزارة خارجية نيوزيلندا: تم توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا
09:54 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 22.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، اليوم الإثنين، توسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية نقلا عن الوزيرة نانايا ماهوتا، أن: "العقوبات تستند إلى إجراءات سابقة وموجهة ضد الشخصيات السياسية والعسكرية للإدارات الانفصالية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين. وإجراءات اليوم تشمل 48 مسؤولا ومنظمة واحدة".
وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، بأن حكومة بلادها أعلنت عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري الروسي والقوات المسلحة الروسية.
وذكرت الوزيرة أيضاً أن القانون الجديد حول العقوبات ضد روسيا الذي وافق عليه برلمان نيوزيلندا بالإجماع في مارس/آذار الماضي، "يقضي باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات، بما فيها حظر الرحلات وتجميد الأصول وحظر إجراء العمليات المالية وعبور السفن والطائرات الروسية لحدود نيوزيلندا".
هذا وفرضت نيوزيلندا حتى الآن، عقوبات ضد أكثر من 650 مواطناً روسياً بما فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعضاء مجلس الدوما الروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد 93 منشأة ومؤسسة روسية.
وجدير بالذكر، أن العقوبات الغربية على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت بالأساس الاقتصاد والنظام المالي الروسي؛ حيث تم فصل معظم البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلات المالية، وتجميد أصول المصرف المركزي والمصارف الروسية في الدول الغربية.